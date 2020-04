CAMERA DI COMMERCIO IN CANADA: NASCE WINE AND TRAVEL@HOME, L’ITALIA È PIÙ VICINA

L’obiettivo della Camera di Commercio Italiana in Canada è quello di portare l’esperienza food and wine italiana nelle case dei canadesi, per viaggiare con la mente in attesa di potere acquistare presto le proprie esperienze e viverle in prima persona

Wine and Travel Italy, la piattaforma creata dalla Camera di Commercio Italiana in Canada, ha pensato di stare vicina a tutti coloro che in questo periodo non vogliono perdersi i colori e i profumi italiani, pur stando comodamente a casa propria. Nasce infatti Wine and Travel Italy@home, la nuova campagna promozionale pensata sia per far viaggiare, per ora solo con la mente, tutti coloro che amano il buon vino e la cucina italiana; sia per incentivare l’uso dei prodotti autentici Made in Italy. L’Italia è una terra da scoprire con i suoi innumerevoli prodotti tipici, culla di una biodiversità alimentare unica al mondo.

Con diversi appuntamenti settimanali, attraverso i canali social di Facebook e Instagram, i viaggiatori virtuali potranno imparare le ricette tipiche della cucina italiana e replicarle a casa loro, conoscere gli angoli più suggestivi del Bel Paese e partecipare a mini contest con i vini presenti sul mercato canadese. Con Wine and Travel Italy@home si potranno inoltre scoprire le migliori esperienze enogastronomiche offerte dai vari territori per poi già a fine 2020 poterle direttamente acquistare attraverso i tour operator e le agenzia viaggio partner di Wine and Travel Italy.

Questa infatti l’evoluzione del portale nato per volontà della Camera di Commercio Italiana in Canada e al quale hanno aderito entusiaste diverse aziende e territori italiani, dal Prosecco, all’Emilia Romagna, fino alla Calabria, un viaggio da Nord a Sud della penisola italiana che presto potrà non essere solo virtuale.

«Il portale è una delle sfide più belle degli ultimi anni – spiega Danielle Virone, segretario generale della CCIC – e dai dati dell’ultimo anno abbiamo visto come gli accessi stiano non solo crescendo, portandoci in cima ai risultati dei motori di ricerca; ma anche qualificandosi, coinvolgendo consumatori e viaggiatori nord americani appassionati del Bel Paese. Il prossimo passo è quello che non diventi solo una vetrina di quanto di meraviglioso c’è da vedere e fare in Italia ma un vero e proprio strumento per organizzare una indimenticabile vacanza, ricca di esperienze da portare a casa e per imparare a riconoscere e ad utilizzare un prodotto autentico Made in Italy.»

-RIPRODUZIONE RISERVATA-