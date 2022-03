Caos Pac, ministri Ue studiano pacchetto importazioni mentre ministro francese Denormandie chiede sospensione del set aside

Continua il dibattito europeo per affrontare l'emergenza energetica e della reperibilità delle materie prime agricole a seguito della crisi in Ucraina. Un contesto che ha divelto l'impianto stesso della Pac, basata su presupposti Green piuttosto che economici e di reddito degli agricoltori che ora - a fronte del nuovo contesto geopolitico - sembra non reggere più.

E, da quanto apprende AGRICOLAE da fonti europee, sembrerebbe che i ministri Ue dell'Agricoltura stiano studiando un 'pacchetto' relativo all'import delle materie prime mentre il ministro dell'Agricoltura francese Julien Denormandie chiede la sospensione dell'obiettivo di Set aside, ovvero i campi da non coltivare.

La messa a riposo dei terreni è stata introdotta per la prima volta dalla Commissione europea nel 1988 con l’obiettivo di diminuire l’offerta cerealicola in un periodo di eccedenze strutturali. Dal momento della sua introduzione il Set Aside è stato sottoposto a numerosi cambiamenti a seconda delle esigenze delle Pac. Il Set Aside divenne obbligatorio con la riforma del 1992 (la cosiddetta riforma MacSharry), che introdusse il ritiro dalla produzione del 15% della superficie aziendale a COP (cereali, semi oleosi e piante proteiche) come pre-requisito per ottenere i pagamenti diretti. Da allora la quota obbligatoria ha subito numerose variazioni, in modo di adattare l’offerta dei cereali all’evoluzione degli stock e all’andamento dei mercati internazionali.

Oggi si tratta di una misura volontaria prevista sia nel primo che nel secondo pilastro della Politica agricola comune. Nel primo pilastro è una delle opzioni per soddisfare il requisito Greening delle aree di interesse ecologico da costituire a livello aziendale. Nel secondo pilastro una misura ventennale che riguarda le superfici che hanno un interesse naturalistico.

In passato era già successo che venisse chiesta la sospensione per far fronte a emergenze ma era obbligatorio. Oggi si tratta di una misura volontaria.