Caporalato, Bellanova: trasporto a chiamata e incrocio domanda-offerta: così sconfiggiamo il ricatto criminale dei caporali

Due piattaforme incrociate e interconnesse per sconfiggere il ricatto criminale dei caporali e la concorrenza sleale in agricoltura: una per l’incrocio trasparente e automatico tra domanda e offerta di lavoro, l’altra per una modalità di trasporto dedicato e/o a chiamata tale da consentire un servizio di trasporto flessibile e contemporaneamente il monitoraggio delle attività correlate. Per la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova non ci sono dubbi: è questo il modello da perseguire ed è la proposta operativa lanciata già lo scorso 30 marzo al Tavolo operativo per la strategia nazionale di contrasto al caporalato in agricoltura e che rilancia oggi, in occasione dell’incontro odierno, anche sulla scorta della proposta elaborata in queste settimane dal Gruppo di lavoro costituitosi presso il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili su indicazione della stessa Bellanova. “Grazie agli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione”, dice Bellanova , “oggi è possibile realizzare una modalità di trasporto dedicato e/o a chiamata espressamente rivolto a un servizio di lavoro flessibile e utile anche al monitoraggio delle attività correlate. Una piattaforma che individui il servizio di trasporto più coerente con la tipologia di domanda definita sulla base di dati preliminarmente acquisiti”. Per questo, prosegue Bellanova , “l’integrazione con gli altri Ministeri, oltre a caratterizzare il funzionamento del Tavolo, è essenziale perché si possano preliminarmente acquisire le aree da servire; tutti i soggetti coinvolti, dalle aziende agricole ai lavoratori e alle lavoratrici, agli operatori di trasporto, alle autorità; il calendario delle colture; la localizzazione delle abitazioni, dei centri di accoglienza e degli insediamenti informali così come delle aziende agricole. Tengo a sottolineare quest’ultimo elemento perché sappiamo bene come si radichi soprattutto in questi insediamenti, spesso dei veri e propri ghetti, la presenza della criminalità dei caporali con il controllo del trasporto ma anche spesso del campo. Sulla base di questi dati il sistema può valutare la proposta di trasporto, individuare i mezzi più idonei al servizio tra il parco a disposizione, individuare il percorso ottimale garantendo un trasporto sicuro ed efficace”. “Anche se oggi non potrò partecipare alla riunione perché impegnata nei lavori del Cipess”, conclude la Viceministra Teresa Bellanova , “tengo però a ribadire che la proposta è già strutturata, comprese le ipotesi di costi e tempi necessari alla realizzazione: tra i 3 e i 5 mesi a partire dall’affidamento. Importante ribadire che se utilizzeremo nel modo migliore il tempo a nostra diposizione, di concerto con le Regioni e in forma inizialmente sperimentale, potremo già assicurare il trasporto a chiamata delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli a partire dai primi mesi del prossimo anno”.

