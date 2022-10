Car, Lollobrigida: Sovranità alimentare mette al centro agricoltore e produzione di qualità. Ora portare avanti battaglia su Nutriscore e cibo sintetico. VIDEOINTERVISTA

"Il Ministero delle Politiche Agricole, della sovranità alimentare e forestale vuol dire rimettere al centro l’imprenditore agricolo e la possibilità di un popolo di definire le proprie strategie per produrre in modo da tutelare il lavoro, l’ambiente e la qualità. E questo facendolo compatibilmente anche con lo sviluppo di un export che si basa su questo tipo di principi.

La sovranità alimentare significa riappropriarsi della capacità di avere coscienza di quello che è il nostro patrimonio e l’agricoltura è un asset strategico per l’Italia.”

Così il ministro alle politiche agricole e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione della celebrazioni per i 20 anni del Centro Agroalimentare di Roma (CAR).

“Dobbiamo tutelare il settore agricolo in Italia e in Europa e bisogna avere coscienza di quelli che sono gli elementi base che possono garantire le nostre eccellenze. La qualità è il primo di questi elementi.

Sul Nutriscore il rischio non è passato. C’è un’aggressione rispetto all’economia italiana in nome di ideologismi e di una tendenza culturale a immaginare che la produzione fine a se stessa, senza ragionare sulla qualità ma solo sulla quantità, sia una risposta. Per noi non è così, al centro dell’economia deve esserci il popolo e una capacità di produzione che sia rispettosa del mondo del lavoro, dell’ambiente e della qualità del cibo. Su questo allora verterà la strategia del ministero e speriamo di farlo assieme ad altre nazioni che hanno le stesse nostre necessità.

Non ci arrendiamo all’idea di avere un mondo nel quale le bistecche o gli altri cibi si producano in laboratorio e non nelle nostre campagne.”