Carne sintetica, il CFO dell’azienda leader Beyond Meat preferisce la carne (umana). Arrestato e licenziato per aver morso il naso di un uomo. Mentre azioni crollano

Guai all'orizzonte per Beyond Meat, una delle più importanti aziende di carne sintetica al mondo. E se il titolo crolla in borsa e i prodotti frenano sul mercati fa notizia che i suoi dirigenti preferiscono mettere tra i denti vera carne (umana).

Ma riepiloghiamo.

Nonostante le stime positive il mercato delle alternative alla carne ha subito una battuta d'arresto negli Usa come dimostra il fallimento (al contrario di Gran Bretagna ed Austria, dove il test pare procedere positivamente) del McPlant, il panino messo in commercio da McDonald’s (entrato di recente a far parte di WBCSD) e realizzato con la carne di origine vegetale di Beyond Meat.

Inoltre anche altre aziende che avevano iniziato a vendere i prodotti di Beyond Meat, tra cui Jack in the Box’s Del Taco, TGI Fridays e Inspire Brands’s Dunkin’, hanno gradualmente smesso di farlo. A questo si aggiunge il crollo, drastico, sui mercati finanziari del titolo (ciò nonostante l'azienda non frena lo sviluppo e i tentativi di conquista di nuovi spazi commerciali e si prepara allo sbarco in Giappone).

Ad agosto l'azienda statunitense aveva annunciato che avrebbe ridotto la propria forza lavoro del 4%, ma con le azioni che continuano a scendere le stime sono state riviste. Beyond Meat nell'ultimo comunicato prevede infatti di tagliare il 19% della sua forza lavoro per rimediare al calo delle vendite.

Come se ciò non bastasse diversi alti dirigenti avrebbero abbandonato la società, tra cui -riporta la Cnbc- Deanna Jurgens (chief growth officer), Philip Hardin (Chief Financial Officer) e il direttore operativo, Doug Ramsey.

Proprio Ramsey (che si era unito a Beyond Meat dopo aver trascorso tre decenni presso Tyson Foods (anch'esso partner della Piattaforma di affari internazionale WBCSD insieme alle altre multinazionali e Eat Foundation che promuove la Dieta universale) dove ha supervisionato le attività di pollame McDonald’s) è stato al centro delle cronache nelle ultime settimane dopo aver morso il naso di un uomo e preso a pugni il conducente di una Subaru in un parcheggio dell’Arkansas.

Secondo il rapporto della polizia Ramsey avrebbe morso l'uomo così forte da“strappare la carne sulla punta del naso”. La vittima -insieme ad un testimone- ha inoltre affermato che Ramsey lo avrebbe minacciato di morte.

Il rapporto della polizia afferma che Ramsey ha accusato la vittima di aver urtato il suo SUV mentre stavano lasciando un parcheggio. Ramsey ha poi perforato il lunotto posteriore del veicolo della vittima, l'ha colpita e poi l'ha morso. La NBC ha riferito che Ramsey è stato rilasciato dalla prigione a seguito di una cauzione di quasi $ 12.000" riporta il The Guardian.

Era stato scritto: