Carne sintetica, Pesonen(Copa-Cogeca): mi fido di più degli agricoltori italiani che di Bill Gates

“Come ci relazioniamo con questi nuovi prodotti come la carne sintetica? Ricordiamo che la normativa consente a questi cibi quello che non permette a quelli di origine agricola dal punto di vista chimico. Il secondo aspetto è che come agricoltore europeo ho più fiducia verso i miei colleghi italiani piuttosto che verso i santi protettore dell’occidente, quei Bill Gates che mettono miliardi in cibo tecnologico che noi dovremmo utilizzare quotidianamente. Mi dispiace per loro, ma il modello alimentare che abbiamo in Europa e in particolare quello italiano, è un ottimo punto di partenza e non abbiamo intenzione di mollarlo. Sono fiducioso che il cibo sintetico potrà diventare al massimo un complemento di quello tradizionale, come quote di mercato, e non potrà mai sostituirlo”.

Così Pekka Pesonen, segretario generale Copa-Cogega, in occasione dell’evento “L’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere organizzato oggi a Roma da Withub.