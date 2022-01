Caro energia, Cingolani: Emergenza strutturale, ora misure adeguate. La Filiera agroalimentare: A rischio produzione nazionale ed export

A fronte di un incremento di oltre il 600% dei costi energetici che penalizzano la produzione agricola nazionale e il settore dell'industria alimentare, l’intera filiera agroalimentare nazionale chiede al Governo azioni rapide di supporto. Il rischio concreto, avvertono le associazioni di categoria, è lo stop di alcune produzioni, col rischio dunque di frenare anche sull’export lasciando campo aperto alla concorrenza.

Interventi sulla disciplina delle aste a lungo termine, sulla produzione nazionale di gas e sul contenimento degli oneri in bolletta sono le misure a breve termine spiegate dal ministro del Mite Roberto Cingolani nel corso di un question time alla Camera. In attesa -ha aggiunto- di misure di carattere strutturali e dell’adozione di un provvedimento ad hoc.

“L'aumento dei prezzi degli ultimi mesi ha interessato l'intero mercato europeo” e “si è riflesso sul prezzo dell'energia elettrica”. “Fermo restando l'obiettivo di giungere a un sistema energetico pulito è necessario nella fase transitoria incrementare le soluzioni che consentono di accumulare energia in maniera stagionale rimediando alla non programmabilità delle fonti rinnovabili e compensando eventuali carenze di approvvigionamenti, in modo da poter fronteggiare crisi di prezzo come quella attuale” spiega il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso del Question Time alla Camera.

“Il governo è intervenuto a più riprese”, tuttavia “l'eccezionalità della situazione rischia di offuscare l'efficacia delle azioni messe in atto” e “induce a valutare ulteriori misure di carattere strutturale” e cioè “promuovere una revisione delle regole del mercato elettrico che va sviluppata su base europea per consentire ai consumatori di beneficiare degli investimenti e dei minori costi dell'energia prodotta da rinnovabili”, “accelerare in modo significativo il tasso di installazione degli impianti rinnovabili e delle infrastrutture necessarie alla decarbonizzazione attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e la pianificazione di nuovi impianti nonché mediante nuovi incentivi coperti da Pnrr e Aste Ets su tutti i fronti, rinnovabili elettriche, efficienza energetica, gas rinnovabili, rinnovabili termiche anche in assetti di comunità energetica”, ha chiarito Cingolani.

E ancora: “proteggere i consumatori più esposti ai maggiori costi dell'energia attraverso la posta in essere di azioni per il contrasto della povertà energetica”, “rafforzare gli strumenti a salvaguardia dei livelli di competitività delle imprese ad alto consumo di energia sia attraverso strumenti di mercato sia con meccanismi di compensazione”.

“In attesa dell'adozione di un provvedimento ad hoc da parte del governo le proposte più idonee a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia sono intervento sulla disciplina delle aste a lungo termine di energia rinnovabile per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici e idroelettrici, valorizzazione della produzione nazionale di gas, contenimento dell'attuale maggiore rendita degli impianti fotovoltaici, contenimento del peso sulla bolletta degli oneri di sistema mediante la cartolarizzazione o altri sistemi”, ha concluso il ministro.