Caro energia, Gargano, Anbi: Italia non svenda energia rinnovabile italiana a Paesi Esteri. Gli altri Paesi non lo fanno

"L'esperienza che stiamo vivendo attualmente dovrebbe essere di grande insegnamento di come l'energia sia ora più che mai un bene necessario e da tutelare. Sviluppare l'idroelettrico e il fotovoltaico possono dare risposte immediate e sostenibili all'emergenza che stiamo vivendo a tutto vantaggio delle imprese e dell'occupazione italiana. Così ad AGRICOLAE il direttore generale Anbi Massimo Gargano riguardo a quanto dichiarato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani riguardo alle concessioni idroelettriche comunicata nel corso della recente audizione alla Camera, ovvero quella di "allinearle tutte al 2029 e poi da lì in poi proseguire a regime di mercato" specificando come "vada tenuto conto un aspetto, quando gli italiani sono andati a fare shopping in Europa è stato utilizzato il Golden Power, cosa che potremmo utilizzare anche noi".

"L'ipotesi avanzata dal ministro Cingolani sembra andare dalla parte opposta, ovvero quella di mettere sul mercato risorse italiane di energia rinnovabile che invece riteniamo sia assolutamente necessario far restare in casa per garantire un approvvigionamento energetico sostenibile e svincolarsi quanto più possibile dall'emergenza energetica" prosegue Gargano.

Nel Ddl Concorrenza viene data infatti la possibilità di mettere a gara l'idroelettrico senza la condizione della reciprocità. Il che vuol dire che se l'Italia apre ai mercati stranieri come previsto dal decreto, questo non avviene nei paesi stranieri nei confronti dell'Italia. Il Senato francese ha infatti da poco dato l'ok alla proroga della concessione a uno dei maggiori operatori francesi di idroelettrico, il CNR, fino al 2041.

