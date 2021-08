Caso Ferrarini tutto da rifare. Franco smentisce Gualtieri e la palla finisce in mano a Giorgetti

Daniele Franco smentisce l'operato di Roberto Gualtieri sul cosiddetto 'salvataggio' di Ferrarini da parte di Amco. E spunta l'ipotesi di commissariamento su quanto è stato fatto finora, tra un tira e molla in una vicenda che sembra senza fine.

Il rinvio del Tribunale di Reggio Emilia sposta tutto a settembre ma sembrerebbe non sia escluso un riesame di tutta la vicenda con tanto di nuova istruttoria.

Come scrive la Verità, per quel che riguarda la cordata concorrente Intesa-Bonterre, da un lato il decreto dichiara l'inammissibilità della proposta presentata (improcedibile per questioni formali) ma dall'altro, imponendo a Ferrarini Spa un rifacimento di fatto del secondo Piano concordatario in essere, automaticamente apre alla presentazione di una eventuale nuova proposta. Proposta che dovrà essere formulata entro il 30 settembre assieme all'aggiornamento della situazione economica e patrimoniale e la verifica degli impegni di Amco e il Gruppo Pini.

Ma non solo. in sede di proposta di concordato viene richiesto anche l'aggiornamento su tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti fino ad oggi con una nuova attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano industriale. Il precedente attestatore è stato oggetto di esposti (anche da parte di Amco) che come creditore lo voleva trascinare in tribunale per 'falsa attestazione'.

E come se non bastasse tra le nuove notizie anche quella secondo cui sembrerebbe che il Gruppo Pini non costruirà un nuovo stabilimento mentre la Villa di Rivaltella andrà in vendita all'asta a dicembre. Ma gli spazi della villa attualmente non sono idonei alla produzione.

Insomma, tutto da rifare. E nel frattempo si procede con l'amministrazione straordinaria come strumento per salvaguardare la continuità produttiva in base al fatto che non si trattava di istanza di fallimento.

Questo vuol dire che la gestione finirebbe nelle mani del ministro Giancarlo Giorgetti attraverso i commissari individuati dal Mise.

AGRICOLAE aveva già scritto come dall'accordo con il Gruppo Pini infatti - come era emerso dalla delibera del Cda riportata nella relazione della Corte dei Conti - Amco nella sua veste di doppio ruolo di creditore di Ferrarini e quello di partner finanziario del gruppo Pini nella proposta di acquisizione del controllo dell’azienda reggiana - avrebbe recupererato circa 7 milioni di euro di crediti lussemburghesi.

Questo avrebbe voluto dire che la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. del Gruppo del Ministero dell'Economia che ha tra i suoi clienti debitori Banco BPM, MontePaschi di Siena, Banca Popolare di Bari, Banca del Fucino e Banca Igea, Banca Credito Valtellinese, Project Cuvee, Banca Carige, Banca del Fucino, Gruppo Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Banco di Napoli, avrebbe rischiato di diventare in automatico un creditore 'speciale' rispetto ai fornitori Ferrarini.

Che tradotto, significa che in un'epoca in cui da una parte il Mef lavora per dare sostegno alle piccole e medie imprese italiane che sono rimaste ferme a causa del Covid, dall'altra le sorpassa a destra 'recuperando' crediti prima di loro e grazie a una posizione diversa.

Vicenda da cui era nato l'esposto della cordata del Gruppo Bonterre - che aveva sollecitato l’intervento della Corte dei Conti sul tema rimasta però ferma per non interferire - e il reclamo alla Corte d'Appello di Bologna da parte di Spienergy, (creditore di Vismara per 1.150.747,67 euro oltre che del Gruppo Ferrarini per circa altri 3 milioni di euro).

Il Mef, interpellato da AGRICOLAE, aveva preferito non commentare.

AGRICOLAE aveva chiesto al ministero di Daniele Franco - in quanto proprietario al 100% di Amco - quale fosse la posizione dello stesso in caso di esito positivo e di sorpasso a destra tutte le pmi e i produttori agroalimentari creditori di Ferrarini. Ciò in un contesto di forte difficoltà economica delle aziende, già duramente colpite dalla pandemia.