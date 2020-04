CENTINAIO, LEGA: DI MAIO NON TOCCHI TURISMO, HA GIA FATTO DANNI

"In un momento drammatico come quello che il Paese vive, non passa giorno che il governo Conte non dia prova di dilettantismo, incapacità, incompetenza e presappochismo. Una volta è la Bellanova e le sue sanatorie, poi tocca a Gualtieri che ci svende con il Mes, ora è il turno del ministro Di Maio che, fa sapere, sta predisponendo una campagna di promozione del made in Italy e delle nostre bellezze turistiche in ogni paese del mondo. Parliamo dello stesso ministro che ha fatto già danni a sufficienza, ora, con la sua pessima gestione dei rimpatri dei nostri connazionali- che gli è valsa le critiche di tutti i tour operator - e precedentemente quando, da ministro del Lavoro, non ha saputo affrontare la dolorosa questione Valtur. Di Maio approfondisca e sappia che la promozione del turismo è compito dell'Enit e delle Regioni, come specificato nella Costituzione, che basterebbe leggere. Giù le mani dal turismo: gli incapaci non tocchino questo settore fondamentale per l’economia del nostro Paese".

