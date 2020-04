"I soldi degli agricoltori restano degli agricoltori e non possono essere usati per fare altro. Ho lavorato per 14 mesi da titolare del Mipaaf per dare sempre maggiore dignita all'agricoltura e non posso pensare che i soldi destinati al settore Primario per definizione possano essere usati per altri settori". Lo dice ad AGRICOLAE Gian Marco Centinaio, gia ministro delle Politiche agricole - Mipaaf e capo dipartimento Turismo e Agricoltura della Lega in risposta ad Armando Siri, ex sottosegretario alle Infrastrutture del primo governo Conte, che sul Corriere della Sera ha dichiarato che i soldi dell'Europa ci sono già, basta solo spenderli.

"L'Italia deve ancora spendere 38 miliardi di euro" spiega Siri riferendosi - scrive il quotidiano - ai fondi europei di coesione relativi al programma 2014-2020. Tra questi si sommano quelli del programma 2020-2027: 45 miliardi del nuovo Fondo di coesione e sviluppo; 36,5 per la Politica agricola comune - Pac; 10 per la ricerca e innovazione e 10 per i Piani operativi regionali, i Por. "In tutto avremmo a disposizione 140 miliardi di euro - spiega ancora Siri - per sostenere gli investimenti sanitari". Quindi "i soldi ci sono, non c'è bisogno che l'Europa faccia nuovo debito inventandosi Corona Bond o Recovery Bond o altre sottospecie di strumenti finanziari per giustificare il fatto che la Bce non fa la Banca Centrale. Basta cambiare destinazione d'uso di questi fondi e destinarli a far fronte alle conseguenze dell'emergenza Coronavirus", insiste Siri.

Centinaio ribadisce: "Quello di usare i soldi della Pac non è la posizione della Lega".

