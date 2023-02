Cia, De Castro: agricoltori sono la soluzione ai problemi, ma decisioni Ue colpiscono il settore. Occorrono alternative concrete e sostegno

“Ci troviamo in una situazione difficile, la Commissione Ue ha messo in campo alcune decisioni su emissioni e transizione che vanno a colpire in maniera particolare il settore agricolo. Sembra una transizione che vuole colpire gli agricoltori e non a favore loro.

Vogliamo ridurre la chimica in agricoltura ma si devono vedere anche i passi in avanti fatti per ridurre la chimica. Servono delle alternative concrete che ad oggi però mancano. Ad esempio non c’è ancora oggi una legislazione sulle modifiche genetiche in vitro, che non sono Ogm. Manca poi anche un progetto europeo che accompagni gli agricoltori su transizione ecologica e precision farming. Gli Agricoltori sono la soluzione del problema, con loro possiamo avere grandi risultati. Anche sul packaging si stanno facendo scelte non felici e controproducenti. Serve ripensare le sfide dell’agricoltura assieme agli agricoltori. L’Ue invece sembra che veda gli agricoltori come un soggetto da colpire, così si crea però disaffezione.”

Così Paolo De Castro, Parlamento Europeo AGRI nel corso di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

“Ci sono però anche delle novità positive come sulle Ig, infatti entro quest’anno giungerà a termine il pacchetto che mette insieme i prodotti di qualità, dal vino al cibo. La Dop economy è fondamentale e lavoriamo a rafforzare i consorzi e le Ig, così da aumentare anche le tutele e il reddito degli agricoltori. Attendiamo inoltre il pacchetto promozione dopo che abbiamo superato gli ostacoli su carne e vino.”