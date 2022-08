Cia, Fini: governo continui sua azione fino alla fine, giovedì aspetto approvazione estensione credito d’imposta – VIDEO

"L'incontro di oggi è stato molto utile per comprendere le dinamiche del Decreto Aiuti Bis. Come Cia abbiamo avanzato delle richieste che il Ministro ha fatto sue ed ha portato al Cdm. Giovedì vedremo se tutto sarà recepito e trasformate in fatti l'estensione del credito d'imposta per le energie. Il Governo per gli affari correnti rimarrà in carica fino all'ultimo giorno, credo che abbia tutte le carte in regola per prendere le ultime misure, entro un certo perimetro, a favore dell'agricoltura italiana, soprattutto in questo momento molto delicato. Ci aspettiamo ulteriori misure".

Così Cristiano Fini, presidente Cia, nel corso del consiglio direttivo nazionale nazionale in corso a Roma.

"Il ministro Patuanelli si è dimostrato un amico di Cia. Pur provenendo da un altro settore si è catapultato immediatamente studiando ed avendo le competenze nel giro di pochissimo tempo e credo che questo gli vada riconosciuto da parte di tutti. Abbiamo avuto un ottimo rapporto, un bel dialogo ed anche alcuni confronti su alcuni temi, alcuni li abbiamo portati a casa, altri no, ma fa parte delle dinamiche tra corpi intermedi e istituzioni".