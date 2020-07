CIA-JP MORGAN, IN AUTUNNO MARKETPLACE ONLINE PER MADE IN ITALY. SCANAVINO E MERLINO: E-COMMERCE GRANDE OCCASIONE PER NOSTRE PRODUZIONI. PASSARE DA CONCETTO DI FILIERA A QUELLO DI SISTEMA

“Siamo in un momento in cui dobbiamo capire i meccanismi e i trend che questa emergenza ha innescato, e capire anche se queste tendenze si consolideranno” dichiara Claudia Merlino, direttore generale di Cia-Agricoltori Italiani, nel corso del webinar organizzato da Cia e JP Morgan in cui si è discusso del lancio di un marketplace digitale per la vendita di cibo e bevande Made in Italy al via dal prossimo autunno.

“L’agroalimentare è un settore che ha sempre mantenuto la piena operatività nel corso della pandemia, mostrando quanto sia determinante per le nostre vite il ruolo di chi produce cibo e che spesso diamo per scontato.

Il settore è stato strategico e fondamentale ma non possiamo dimenticare che la crisi ha innescato delle difficoltà anche per il comparto agricolo, pensiamo alla chiusura totale del canale horeca, pensiamo al settore zootecnico, del latte o del florovivaismo. Quindi è vero che il settore ha tenuto complessivamente ma ci sono state crisi molto importanti” prosegue.

“Adesso stiamo cercando di intravedere e sviluppare strategie future per il settore. Il canale dell’e-commerce per il food vede 9 mln di utenti nel nostro paese, che in questi tre mesi di emergenza è cresciuto di ulteriori 2 mln di consumatori, ed è un dato che ci deve far riflettere perché l’ecommerce non deve essere solo un canale per gestire l’emergenza ma una prospettiva di business irrinunciabile per le nostre imprese. Ed è questo l’obiettivo che ci siano prefissati insieme a JP Morgan, la vendita online come una delle strategie future delle imprese agricole da ampliare per tutto il territorio nazionale. Questo è il progetto che noi oggi presentiamo, ovvero una piattaforma di vendita online per tutti i nostri produttori, con una attenzione particolare ai territori colpiti da Covid, con l’intenzione di portare in questi 18 mesi di collaborazione con JP Morgan almeno 800 dei nostri piccoli produttori nella vetrina online” conclude.

“Stiamo teorizzando la necessità di passare dal concetto di filiera al concetto di sistema, cioè un luogo che racchiuda la filiera e tutto quello che opera attorno e che può determinarne il successo o meno” dichiara il presidente di Cia Dino Scanavino.

“C’è la necessità di avere servizi telematici e connessione per poter dare vita a determinate tipologie di impresa. L’ecommerce è uno degli elementi, c’è poi la possibilità di comunicare agevolmente coi clienti e catturare l’attenzione dei giovani che senza adeguate strutture di connessione non rimangono nelle aree rurali. L’elemento che fa decidere dove vivere oggi è la possibilità di avere connessioni telematiche e infrastrutture come gli aeroporti capaci di collegare in modo veloce il paese. Il 5g è una grande occasione di sviluppo ed è assurdo e sterile aprire un dibattito politico totalmente inutile e incompetente” conclude.

