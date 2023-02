Cia, Leo: agricoltura settore nevralgico nostra economia. Ora allineare figura imprenditore agricolo a nuova fiscalità. VIDEOINTERVISTA

"L'agricoltura rappresenta uno dei settori nevralgici e strategici della nostra economia, anche per il rilancio del nostro Paese. Per quanto riguarda più specificamente i temi fiscali, quelli di cui mi occupo io, possiamo dire che nella legge di bilancio sono stati fatti diversi interventi a favore del settore agricolo. In particolare si è ridotta l'IVA dal 22% al 10% per i pellet e poi è stata mantenuta l'esenzione dalla tassazione Irpef per i redditi domenicali e per i redditi agrari".

Così ad AGRICOLAE Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia, in occasione di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

"Qualcosa di più si dovrà fare ora con la riforma fiscale. L'obiettivo è quello di allineare il più possibile la definizione di imprenditore agricolo con la definizione fiscale. Abbiamo dei disallineamenti. La nostra normativa non è tributaria, non è allineata a quella che è la disciplina civilistica, in particolare la legge di orientamento. Quindi pensiamo di lavorare anche su quel settore per rendere sempre più competitiva la nostra economia agricola".