CIA: SUPPORTARE ECONOMIA AZIENDE AGRICOLE PUNTANDO SU INNOVAZIONE E BUSINESS ON LINE

Supportare l’economia delle aziende agricole e agroalimentari in situazioni emergenziali e farlo puntando su innovazione e business online. E’ questo l’obiettivo che vede di nuovo insieme Cia-Agricoltori Italiani e J.P. Morgan. Grazie al sostegno della banca, attraverso le sue attività di filantropia in Italia, Cia in autunno inaugurerà il nuovo portale per la vendita sul web dei prodotti agroalimentari Made in Italy, supportando così le aziende del settore, alle prese con la crisi economica causata dalla pandemia. Le anticipazioni, nel primo webinar di presentazione, in rete dall’Auditorium Cia “Giuseppe Avolio”.

Dopo “I Prodotti dell’Appennino” progetto dedicato alle aziende delle regioni colpite dal terremoto del 2016 e che ha sancito l’avvio della collaborazione tra Cia e J.P. Morgan è, dunque, l’emergenza Covid-19 e soprattutto gli effetti del lockdown sul tessuto socioeconomico del Paese, a impegnare nuovamente le due organizzazioni in un’operazione di rilancio delle produzioni Made in Italy.

Il portale e-commerce di cui si scoprirà, dopo l'estate, nome e veste grafica, vuole essere una vetrina di promozione, ma soprattutto, di vendita delle tante prelibatezze enogastronomiche della penisola. Nel catalogo in costruzione, spazio a conserve, olio e vino, formaggi e salumi, pasta e tipicità regionali degli Agricoltori Italiani di tutta Italia.

“Gli imprenditori agricoli del nostro Paese -è intervenuta Claudia Merlino, direttore generale di Cia-Agricoltori Italiani- hanno fatto sforzi incredibili sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sia per assicurare gli approvvigionamenti necessari al Paese di cibo sano e di qualità, sia per tenere in piedi l’economia delle loro aziende. Occorre ora sostenerne la ripresa con iniziative concrete tagliate sulle nuove tendenze di acquisto e consumo agroalimentare e focalizzate, quindi, sul boom che ha registrato l’e-commerce in questi mesi. Infine -ha concluso Merlino- rilanciando in modo evidente il valore delle filiere territoriali e la qualità dei prodotti regionali. Anche online invitiamo a comprare italiano”.

“Siamo orgogliosi di poter rinnovare la nostra collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani e poter sostenere questo nuovo progetto per la promozione e la vendita online dei prodotti agroalimentari delle nostre regioni -ha commentato Francesco Cardinali, Senior Country Officer per J.P. Morgan in Italia-. J.P. Morgan ritiene fondamentale continuare gli investimenti filantropici per sostenere la ripresa dell’economia italiana. Le piccole imprese del settore agroalimentare sono una delle eccellenze del nostro Paese e uno dei motori della nostra occupazione. Ci auguriamo che questo programma possa contribuire all’innovazione delle aziende partecipanti, offrendo loro strumenti e competenze per affrontare il prossimo futuro in una posizione di maggiore forza.”

