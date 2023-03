Cibo sintetico, On. Caretta (FdI): vietato commercio, produzione e importazione. Basta fake news

"Non so quale grande capacità di comprensione abbiano quelle fonti che a mezzo stampa diffondono castronerie e fake news. Il DDL sul cibo sintetico presentato dal Ministro Lollobrigida, come confermato peraltro dal Ministro stesso, dispone non solo il divieto di produzione e commercializzazione di cibo sintetico, ma anche la sua importazione. C'è scritto, è letteralmente parte dell'articolato. Eppure c'è chi non perde occasione per dare fiato alla bocca senza prima aguzzare la vista. Chi polemizza cerca solo l'attacco strumentale, dimenticandosi che questa misura trova ampia condivisione con il Paese, dove raccolte firme ed altre iniziative a livello territoriale e regionale hanno dimostrato l'enorme NO che i cittadini italiani hanno voluto dire al cibo sintetico."

E' quanto dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera