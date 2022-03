Cibus 2022, Di Stefano (MAECI): per il settore sarà istituito un nuovo sistema di risposta in tempo reale sulla crisi russo-ucraina

"Dobbiamo tutelare realtà e primati come Farnesina, per questo dobbiamo guardare ad un contesto più ampio rispetto alla crisi attuale, che punta ad un diversificazione maggiore. La Russia vale circa 7,5 miliardi di euro come mercato per l'Italia. In generale abbiamo diversi primati produttivi globali: fino ad oggi abbiamo fatto il patto per l'export, adattato nei mesi successivi, ampliandone le ambizioni e stanziando un investimento maggiore. La campagna di branding Be IT rileva numeri importanti per il racconto dell'Italia produttiva. Tramite l'ICE abbiamo stabilito 33 accordi con i principali market place internazionali, così da inserire 7mila aziende italiane sui mercati internazionali. Abbiamo oggi una carenza di materie prime e questo ha incidenza anche nell'agroalimentare, che soffre anche di disfunzioni nella logistica, ulteriormente aggravate dal blocco di transito attuale. C'è infine l'aumento dei costi dell'energia, a cui non giova il conflitto russo-ucraino ed oggi la partita più importante si gioca in Europa grazie ad un investimento collettivo. Queste sfide non esimono di guardare alle attuali emergenze: sarà istituito un sistema di risposta in tempo reale alla Farnesina e convocheremo presto dei giri di tavolo centrati sulla crisi del momento, per ragionare sui sostegni e sulla riprogrammazione le perdite che stiamo subendo".

Così Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in occasione della presentazione della 21ma edizione di Cibus, la fiera internazionale dell'alimentare italiano in programma alla Fiera di Parma dal 3 al 6 maggio 2022.