Cibus, Amore (Cia): Italia ha perso di vista settore agricolo per oltre quarant’anni. Ora si lavori a un progetto con agricoltura al centro

“L’Ortofrutta ha segni negativi sia su mercato interno che su export. Siamo solo all’inizio della tempesta perfetta e i dati ci dicono che la situazione può evolvere in maniera negativa. Il consumatore tende a comprare prodotti più energetici e che costano di meno a causa dell’aumento dei prezzi.”

Così Raffaele Amore, presidente Cia Campania nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cibus 2022.

“Salerno non è solo il posto dove si produce più ortofrutta d’Italia e di migliore qualità, ma è anche il posto della dieta mediterranea, per cui chiedo a Cibus se riusciamo a comunicare che l’ortofrutta è alla base della dieta mediterranea. Dobbiamo andare ad incidere, per cambiare questo trend, sulla sensibilità del consumatore rispetto al benessere e alla qualità della vita. Dobbiamo legare questo momento promozionale dell’ortofrutta italiana alla dieta mediterranea.

L’Italia ha perso di vista il settore agricolo per quarant’anni e siamo rimasti indietro rispetto ad altri paesi. Non vedo però alcun segno positivo neppure adesso, in campagna elettorale non si parla di agricoltura. La Spagna invece ha avuto un progetto per far diventare l’agricoltura un settore trinante dell’economia. L’Italia invece non ha avuto alcun progetto.”