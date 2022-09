Cibus, Velardo: vera sfida per l’ortofrutta non è solo quella economica, ma l’utilizzo degli agrofarmaci

"Auspichiamo che questa fiera diventi al servizio delle aziende e non viceversa. Spesso veniamo invitati nelle fiere per fare presenza e raccogliamo poco. Da anni diciamo che la fiera italiana dell'ortofrutta c'è a Berlino e questo non può più essere. Il nostro invito è fatto a tutto il sud Italia per fare insieme un passo in avanti, che il 2023 e il 2024 siano un esame generale di quello che stiamo mettendo in campo, ma ci sono i presupposti. L'ortofrutta non vive un gran momento, non solo per questioni di carattere economico, ma in particolare per gli agrofarmaci, che dovranno diminuire e questa è una sfida preoccupante. Abbiamo avuto incontri con il Ministero e non possiamo nemmeno pensare di trattare, perché altrimenti entreremmo già in un momento di penalità. Non possiamo accettare un percorso veloce, altrimenti mettiamo a rischio le aziende. Cibus può essere un'ottima iniziativa".

Così Gennaro Velardo, Presidente di Italia Ortofrutta, in occasione della presentazione di Cibus Ortofrutta, nuova sezione di Cibus presentata presso la Camera di Commercio di Salerno.