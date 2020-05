CIMICE ASIATICA, CARETTA, FDI: FINALMENTE STANZIATI 80 MLN

"Finalmente una buona notizia per gli imprenditori agricoli danneggiati dalla cimice asiatica, insetto molto vorace in grado di produrre vere e proprie devastazioni nei nostri frutteti. A seguito della risoluzione che ho presentato in commissione Agricoltura, per portare all'attenzione del Governo la situazione drammatica che stanno affrontando gli agricoltori, in particolare del Veneto e delle regioni del nord Italia, sono stati stanziati 80 milioni di euro di indennizzi, utili a sostenere un comparto in forte difficoltà. Sicuramente non è una soluzione definitiva al problema, ma è già un primo passo al quale dovranno seguirne altri anche sul versante del contrasto alla diffusione della cimice asiatica tramite, ad esempio, l'introduzione nei frutteti di un valido antagonista naturale qual è la vespa samurai".

