Cimice asiatica. Ok del Mite alla sperimentazione. Caner, “Il Veneto pronto a continuare la lotta biologica con la vespa samurai”

Il Veneto, assieme ad altre sei Regioni del nord Italia, ha ottenuto dal Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) il via libera, attraverso un decreto autorizzativo, per proseguire anche per il 2021 l’impegno in via sperimentale della vespa samurai come mezzo di contrasto biologico alla cimice asiatica.

