Cinghiali, Coldiretti. Granieri: con l’Associazione Agrivenatoria Biodiversitalia nasce un modello efficiente che coglie le opportunità – VIDEOINTERVISTA

"E' un soggetto che nasce dall'esigenza ma anche dalla volontà di costruire un modello che sia efficiente e che punti a trasformare quella che oggi è una grandissima criticità in una opportunità. Sicuramente sul versante “cinghiali” si stanno facendo dei passi in avanti importanti: questo però non significa che dobbiamo aspettare che arrivi una emergenza per risolvere un problema. Questa associazione sarà certamente deputato alla gestione della fauna ma anche, contemporaneamente, a gestire altri soggetti, delle entità come ad esempio gli ATC e le zone parco".

Così ad AGRICOLAE David Granieri, presidente Coldiretti Lazio, in occasione della presentazione dell'Associazione Agrivenatoria Biodiversitalia firmata a Palazzo Rospigliosi dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal presidente del Comitato Nazionale Caccia e Natura (Cncn) Maurizio Zipponi.

"Diremo la nostra anche da un punto di vista venatorio perché comunque la manutenzione ecologica ed ambientale di alcune aree passa anche dalla riduzione del numero dei cinghiali e quindi dalla possibilità del mondo agricolo di poter sopravvivere a quelle che sono state per troppi anni “non gestioni”. Siamo molto convinti che da un punto di vista ambientalistico il mondo agricolo sia il primo attore, dal punto di vista animalista poi chi meglio di noi può esprimersi, dal momento che noi viviamo con gli animali? Le nostre aziende stanno bene se gli animali stanno bene. D'altro canto non siamo disponibili a mettere a rischio il reddito delle imprese ed il benessere delle nostre famiglie per una non-gestione. Questo nuovo soggetto (Associazione Agrivenatoria BiodoversItalia, AB) si preoccuperà di dare linee guida sia dal punto di vista tecnico che sul fronte della politica e della gestione, in modo da essere strumento davvero utile alla cittadinanza".