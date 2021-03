Cingolani attacca allevamenti e carne rossa. L’autore dell’articolo sull’Antropocene e contro sistema agricolo gestira Sad, gasolio agricolo e agroenergie

Il neo ministro della Transizione ecologica attacca la carne e gli allevamenti italiani. "Sappiamo che chi mangia troppa carne subisce degli impatti sulla salute, allora si dovrebbe diminuire la quantità di proteine animali sostituendole con quelle vegetali. D'altro canto, la proteina animale richiede sei volte l'acqua della proteina vegetale, a parità di quantità, e allevamenti intensivi producono il 20% della CO2 emessa a livello globale", dichiara Cingolani dalle pagine di Repubblica.

Un trend, quello di guardare agli allevamenti di carne (l'impatto dell'agricoltura allevamenti compresi a livello mondiale è del 15 per cento mentre in Europa è intorno al 7,8 per cento) e all'agricoltura come settori non sostenibili, va avanti da tempo anche su alcuni media.

Tra coloro che hanno affrontato il tema, risulta essere proprio il neo ministro Roberto Cingolani, che in un suo articolo datato 3 giugno 2019 su ScienzainRete, scriveva che "l’attuale produzione di cibo è nociva per la salute ed ecologicamente insostenibile". Cingolani si riferiva ai cosiddetti cibi loose-loose, che hanno un effetto negativo sia sulla salute sia sull’ambiente. "Si tratta prevalentemente di cibi ad alto contenuto di zuccheri, grassi saturi, carne rossa e cibi processati o ultra-processati. Le conseguenze per l’ambiente sono molteplici: perdita della biodiversità a causa dell’aumentato uso del territorio, impoverimento delle fonti d’acqua e aumento dei gas serra".

"L’agricoltura occupa oggi il 40% della terra emersa e causa un quota variabile (a seconda delle stime) tra l’11% e il 30% dei gas serra. La commissione che sta alla base del rapporto sull’Antropocene è un gruppo indipendente di scienziati che ha utilizzato i dati più recenti per una valutazione globale del problema", scriveva sempre Cingolani. "Il rapporto si è incentrato sull’alimentazione di soggetti sani di età superiore a due anni e per un assunzione calorica quotidiana di 2500 calorie. Benché questo valore calorico sia superiore a quello raccomandato, tiene conto del fatto che l’Indice di Massa Corporea (BMI) medio non è 22, come dovrebbe essere, ma è attualmente superiore (tra l’altro, il BMI non ha valore universale ed è una misura con limiti intrinseci, anche se semplice da usare)".

A Cingolani spetterà gestire i delicati temi delle compensazioni Iva, del gasolio agevolato, delle agroenergie (tolte al Mipaaf) e così via.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l'articolo scritto da Cingolani:

https://www.scienzainrete.it/articolo/dieta-lantropocene/paolo-vineis-roberto-cingolani-luca-carra/2019-06-03

Tutto nasce da un articolo di The Lancet dal titolo ”Il cibo nell’Antropocene: la Commissione di Lancet sui regimi alimentari salutari e sulla loro produzione sostenibile”.

https://www.thelancet.com/commissions/EAT

Secondo l’articolo l’attuale modello agricolo è insostenibile sia per gli equilibri complessivi del pianeta che per la salute delle persone. L’agricoltura occupa attualmente il 40% dei suoli, usa il 70% delle riserve di acqua ed è responsabile del 30% delle emissioni di gas climalteranti, ma contestualmente da un lato 820 milioni di persone sono sotto alimentate, 151 milioni di bambini sono rachitici, oltre 2 milioni di persone sono carenti di micronutrienti, dall’altro stanno aumentando le malattie legate a diete non salutari e ipercaloriche, si contano oltre 2 miliardi di obesi e la prevalenza di diabete è raddoppiata negli ultimi 30 anni.

Dieci i “punti chiave” individuati nell’articolo di Lancet:

1.Il cibo non salutare e prodotto in modo insostenibile rappresenta un rischio globale per le persone e il pianeta. La produzione alimentare globale è la più grande pressione causata dagli esseri umani sulla Terra, minaccia gli ecosistemi e la stabilità del sistema terrestre.

2. Le attuali diete, combinate alla crescita della popolazione (10 miliardi entro il 2050), esacerberanno i rischi per le persone e il pianeta. Il peso globale delle malattie non trasmissibili peggiorerà e gli effetti della produzione di cibo sulle emissioni di gas serra, sull’inquinamento da azoto e fosforo, sulla perdita di biodiversità e sull’uso di acqua e terra ridurranno la stabilità del Pianeta.

3. La trasformazione in diete sane da sistemi alimentari sostenibili è necessaria per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l’accordo di Parigi.

4. Le persone devono poter usufruire di diete sane, ovvero che garantiscano un apporto calorico appropriato, che abbiano un aumento di alimenti vegetali e una riduzione di alimenti di origine animale e grassi saturi, con piccole quantità di cereali raffinati, cibi trasformati e zuccheri aggiunti.

5. Entro il 2050 bisogna ridurre di oltre il 50% il consumo globale di cibi “malsani”, come carne rossa e zucchero e viceversa aumentare di oltre il 100% il consumo di cibi sani, come noci, frutta, verdura e legumi.

6. Con il cambiamento dalle diete correnti a diete sane si possono evitare circa 10,8-11,6 milioni di morti all’anno (riduzione del 19 · 23.6%).

7. Una produzione alimentare sostenibile deve salvaguardare la biodiversità, ridurre l’uso di acqua e gestirla in modo responsabile, ridurre l’inquinamento da azoto e fosforo, produrre emissioni zero di biossido di carbonio (CO2) e non causare ulteriori aumenti di metano ed emissioni di protossido di azoto.

8. Entro il 2050 bisogna ridurre almeno del 75% il divario di rendimento, ridistribuire a livello globale fertilizzanti azotati e fosforo e migliorare il riciclaggio del fosforo. Sono necessari miglioramenti radicali nell’efficienza dei fertilizzanti e nell’uso dell’acqua, bisogna adottare pratiche agricole che spostano l’agricoltura da fonte di produzione di carbonio, quale è attualmente, alla sua riduzione.

9. Gli obiettivi per una dieta sana da sistemi alimentari sostenibili si intrecciano con tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite su acqua dolce, clima, terra, oceani e biodiversità.

10. Questo obiettivo universale per tutti gli esseri umani è a portata di mano, ma richiederà cambiamenti sostanziali verso abitudini alimentari sane, forti riduzioni nelle perdite e sprechi di cibo e importanti miglioramenti nelle pratiche di produzione alimentare.