Clima, Aiab: situazione grave per siccità e temperature fuori stagione, agricoltura biologica è una soluzione

In questi giorni stiamo vivendo una situazione davvero allarmante: le falde acquifere e i depositi d’acqua, già duramente provati dalla siccità che aveva colpito il nostro Paese la scorsa estate, non riescono a ricostituirsi a causa della scarsità di acqua e neve. Inoltre, le temperature decisamente fuori stagione che stiamo vivendo stanno portando a un anticipo di tutte le fasi fenologiche delle piante, causando quindi fioriture anticipate e favorendo, oltre le piante ad uso agricolo, anche tutte le infestanti, rendendo necessario quindi un ulteriore intervento per difendere le colture da reddito, con evidenti aggravi di costi per i produttori”.

È quanto dichiara Giuseppe Romano, presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).



“Neanche un eventuale drastico ritorno alle temperature abituali del periodo - aggiunge Romano - sarebbe auspicabile, in quanto lo stato fenologico delle piante è ormai troppo avanzato e perché non siamo pronti a ottimizzare e gestire eventuali piogge e nevicate abbondanti per accumulare l’acqua per l’utilizzo estivo”.

“Questi - conclude Romano - sono soltanto sintomi di un problema più grande, che si chiama cambiamento climatico, e l’unica risposta che possiamo dare è quella di puntare sull’agricoltura biologica, una soluzione produttiva realmente sostenibile”.