Clima, Anbi. Gallinella: Trovare risorse per lavorare su gestione dell’acqua, è questione strategica. VIDEOINTERVISTA

“La gestione dell’acqua è una questione strategica. Dovremmo raccoglierne di più, invece lo facciamo molto poco, solo l’11% di quella che piove. Occorre dunque fare opere idrauliche di raccolta perché senza acqua non c’è agricoltura e non c’è vita. Inoltre la gestione dell’acqua è legata anche ai cambiamenti climatici e l’innalzamento del livello dell’acqua significherà anche meno terra da coltivare e più concentrazione di persone in meno superficie. La politica dovrà agire velocemente su questo con un accordo tra partiti e tra nazioni, perché rischiano di mettere in difficoltà nel futuro lo stile di vita che oggi conosciamo.”

Così il presidente della Comagri Camera, Filippo Gallinella, nel corso del convegno “Deflusso ecologico e futuro climatico” organizzato da Anbi.

“Abbiamo una serie di opere da realizzare già pronte dal punto di vista esecutivo e da finanziare. Ci sono poi altre iniziative, come il Piano laghetti che Anbi ha sponsorizzato e che io approvo appieno. Dobbiamo perciò trovare un pacchetto di risorse di qualche miliardo di euro per lavorare sulla gestione dell’acqua, sia per la raccolta che per la distribuzione, in maniera puntuale e con la tecnologia 4.0.”