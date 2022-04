Coldiretti. De Carlo (FdI): Congratulazioni e in bocca al lupo a Chiara Bortolas per le tante sfide

"Conosco Chiara Bortolas da tempo, so come lavora e conosco il suo impegno non solo nella produzione, ma anche nella promozione dell'attività agricola. Mi hanno fatto molto piacere le sue prime parole nel suo nuovo ruolo, con l'agricoltura vista come il futuro della nazione, il sostegno al Made in Italy, la promozione di filiere sostenibili. Sono grandi sfide, rese ancora più difficili dal durissimo momento che tutti i settori produttivi – a partire da quello primario – stanno attraversando, ma Chiara è una donna di montagna e sono certo che saprà affrontarle con capacità, decisione e coerenza. Congratulazioni ancora per questa nuova avventura e un grande in bocca al lupo".

Lo dichiara il senatore e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo.