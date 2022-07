Coldiretti, Di Maio: Dati su export positivi, Made in Italy trainato da agroalimentare. Rinnovabili, maggiore ostacolo è burocrazia

“Negli ultimi anni attraverso il patto per l’export insieme a Coldiretti abbiamo dato un contributo molto importante all’agroalimentare italiano. Abbiamo costruito un piano da 7,2 miliardi euro per il Made in Italy nel mondo ed il traino è stato l’agroalimentare. Abbiamo dati molto positivi nonostante la situazione internazionale, ma il punto fondamentale è che nel 2020 l’unico comparto cresciuto nell’export è stato l’agroalimentare. Nel 2021, l’anno record dell’export Made in Italy, il traino è stato ancora una volta l’agroalimentare ed anche nel 2022 l’agroalimentare ha registrato un +11% rispetto al 2021. Dati che in valore rappresentano un importante segnale di incoraggiamento e contribuiscono ad 1/3 di tutto il pil italiano. Non dobbiamo dimenticare quindi quanto valga l’export del Made in Italy per l’economia italiana.”

Così Luigi Di Maio, nel corso dell’assemblea nazionale Coldiretti.

“Abbiamo avuto una particolare attenzione per il sud e sono stati stanziati fondi straordinari per l’internazionalizzazione delle imprese.

L’energia è un tema fondamentale. Abbiamo firmato un accordo con l’Algeria ed oggi diversifichiamo le nostre fonti di approvvigionamento da numerosi paesi. Siamo passati dal 40% di dipendenza dal gas russo al 25% e continueremo anche in questi mesi di governo a diversificare.

Con questi accordi di partenariato abbiamo ridotto la dipendenza dal gas russo e assicurati all’Italia le quantità di gas per non rimanere al buio. Ma il prezzo non si determina attraverso questi contratti ma alla borsa del gas di Amsterdam. Per ridurre quel prezzo c’è bisogno del regolamento europeo sul tetto massimo al prezzo del gas. È un negoziato che stavamo portando avanti ai tavoli internazionali, è l’unico modo per fermare le speculazioni sulle bollette dell’energia italiana ed europea. Un tema fondamentale per permettere alle nostre aziende di essere competitive.

Oggi il nemico delle rinnovabili è la burocrazia, ci sono autorizzazioni ferme. C’è bisogno di un approccio emergenziale per sbloccare le autorizzazioni, come fatto durante il covid.

Dalla crisi energetica ne usciamo insieme agli altri paesi, se l'Europa va in difficoltà allora anche noi ne subiremo le conseguenze. Serve maggiore connessione tra i paesi."