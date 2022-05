Coldiretti: Domani 21/5 a lezione di economia circolare dai contadini

Contro il caro vita e l’inflazione che svuota il carrello e alleggerisce i portafogli scattano in tutta Italia il week end le lezioni di economia circolare dei contadini per imparare i segreti anti spreco, dalla tavola ai rifiuti, dalla spesa agli orti di guerra fino alle opportunità offerte dal biogas agricolo per contrastare gli effetti del conflitto in Ucraina sulla vita quotidiana delle famiglie italiane. Da Roma in via San Teodoro 74 a Milano in via Friuli 10, da Verona in Galleria Filippini a Napoli al Parco San Paolo di Fuorigrotta – spiega Coldiretti - sarà un fine settimana all’insegna dell’economia circolare da domani sabato 21 maggio per tutto il weekend dalle ore 10 in oltre venti mercati coperti di Campagna Amica (programma su www.campagnamica.it) parte il Circular Tour promosso con Eni per coinvolgere le famiglie in un percorso che passa attraverso i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentare in energia. In tutti i mercati – sottolinea Coldiretti - saranno posizionati anche due bidoni dedicati alla raccolta degli oli esausti e a quella degli scarti dell’ortofrutta da utilizzare nei corsi sul compostaggio per capire come usare i rifiuti per produrre concime o energia senza sprechi. Mentre i tutor della Coldiretti spiegheranno come organizzare un orto sul balcone o in giardino e i cuochi contadini sveleranno i segreti di una cucina del riciclo e del risparmio per impostare anche a tavola una vita anti spreco. Per l’occasione verrà diffuso il report di Coldiretti “2022, la guerra nel carrello” con dati e analisi sull’economia circolare in Italia, la produzione di energia e lo slalom delle famiglie per sopravvivere a inflazione e caro spesa.