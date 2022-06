Coldiretti-Intesa Sanpaolo: dall’accordo tre miliardi di euro per le piccole e medie imprese agricole. Patuanelli: “Così sfide del PNRR più facili da vincere”

Un plafond di tre miliardi di euro a disposizione delle piccole e medie imprese associate, a supporto dei primi bandi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il settore agricolo e agroalimentare: questo prevede l’accordo siglato oggi da Coldiretti e Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa è stata presentata nel dettaglio presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi, con un convegno che ha visto la partecipazione del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. “Credo che la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si vinca soprattutto se si riesce a mobilitare il capitale privato e, in un momento in cui difficilmente le aziende agricole riescono a fare mobilità vista la contingenza e visti i problemi strutturali del reddito all’agricoltura, avere a supporto un grande gruppo come Intesa Sanpaolo sia uno strumento, un elemento centrale e fondamentale perché gli investimenti privati riescano veramente a essere attratti – ha dichiarato Patuanelli -. La presenza contemporanea di una grande forza sociale quale è Coldiretti e di un grande gruppo bancario come Intesa Sanpaolo da’ garanzia che questa sfida sia più facile da provare a vincere”.

Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza di un accordo che potrà agevolare le aziende nell’accesso alle opportunità offerte dal PNRR: “Il nostro Gruppo, che collabora da anni con Coldiretti, vuole porsi come acceleratore del PNRR favorendone sia l’accesso alle misure pubbliche sia con propri strumenti, mettendo a disposizione risorse e i professionisti della propria Direzione Agribusiness, il centro di eccellenza del Gruppo dedicato all’agricoltura”.

Il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini ha posto l’accento sulle molteplici sfide dettate dalla necessità di innovare il settore agricolo e agroalimentare in questo delicato periodo storico: “Il PNRR è fondamentale per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale e noi siamo pronti per rendere l’agricoltura protagonista utilizzando al meglio i fondi a disposizione – ha dichiarato Prandini -. In tale ottica l’accordo con Intesa Sanpaolo rappresenta uno strumento importante per l’accesso al credito delle imprese agricole, sostenendo l’impegno dell’agroalimentare per sfruttare al meglio le opportunità offerte del PNRR”.

Tra le principali misure dell’accordo l’anticipazione dei contributi a fondo perduto previste dai bandi “Parco Agrisolare” e “Innovazione e meccanizzazione dei frantoi oleari” e interventi per i contratti di filiera e volti a migliorare la gestione delle risorse idriche, a sviluppare la logistica e la capacità di stoccaggio.

Intesa Sanpaolo aiuterà le imprese agricole associate a Coldiretti a ottenere l’anticipazione dei contributi a fondo perduto e richiedere impegni di firma per abilitare l’inoltro della richiesta di anticipazione del contributo al Ministero. Inoltre, nel caso in cui il contributo pubblico non dovesse coprire l’intero ammontare dell’investimento, la banca affiancherà le aziende con finanziamenti e soluzioni ad hoc.

A questi strumenti si aggiungono la piattaforma digitale Incent Now e il Programma Sviluppo Filiere, con uno sguardo alla transizione green e, ancora una volta, a un migliore accesso al credito.