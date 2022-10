Coldiretti, Prandini: Abbiamo un nemico in Ue, si chiama Timmermans. Difendere Made in Italy da cibo sintetico, siamo i più sostenibili ma Ue penalizza produzioni

“Siamo il partito del cibo e della prossimità. In questo momento dobbiamo partire dai nostri cinque punti. Abbiamo attraversato un periodo difficile, pensiamo alla siccità con oltre 6mld di danni frutto dei comitati del no, di chi dei c’è sempre di no quando si vuol fare qualcosa. Fondamentale è che il nuovo governo lavori ai bacini di accumulo, se li avessimo avuti adesso invece di trattenere 11% di acqua piovana ne avremmo trattenuta il 52% ed alcune disgrazie non sarebbero accadute.

Sulle energie rinnovabili, ci siamo ma le domande sono ferme a causa della burocrazia. Ci siamo anche sul tema Pnrr, non possiamo sprecare nulla di quelle risorse ma è un errore dare il 30% delle risorse ai comuni che non saranno in grado di spenderle. Serve una strategia che punti alle infrastrutture, alla logistica e al trasporto marittimo, altrimenti il mediterraneo diventerà uno scambio commerciale che regaliamo a Spagna e Grecia.

L’Italia deve poi diventare un grande centro di logistica moderna, così da poter competere in maniera più efficace anche sull’export.”

Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini nel corso del suo intervento al Villaggio Coldiretti a Milano.

“Abbiamo l’idea del ministero della sovranità alimentare ma al di là del nome ciò che conta è il contenuto. Oggi le deleghe sono distribuite in mille ministeri e causano una serie di lungaggini che non ci possiamo permettere. Tralasciando quello relativo al ministero della sanità c’è un tema legato al Mise e al Mite perché se parliamo di logistica agroalimentare, filiera agroalimentare e bacini di accumulo questo deve poter essere fatto direttamente come mondo agricolo.

Non faremo sconti a chi sostiene il cibo sintetico perché si cancella l’identità popolare di interi paesi e nazioni.

In Europa abbiamo un nemico, si chiama Timmermans che dietro un elemento di attenzione all’ambiente, di nuova economia sostenibile nasconde tutti gli ambiti più violentemente speculativi che portano alla creazione del cibo sintetico.

Siamo oggi il paese più sostenibile a livello Ue, dovremmo essere portati come esempio e non demonizzati come spesso accade. Vogliamo difendere le nostre eccellenze perché è figlio della nostra cultura e tradizione. Da questo bisogna ripartire.”