Coldiretti in piazza scrive a Draghi. Prandini: Crisi evidente, ora risposte concrete. Sostenere aziende agricole e stanziare subito 1,5 mld su fotovoltaico. VIDEO

“La crisi evidente e più volte denunciata alle nostre istituzioni sta portando ad un momento di difficoltà senza precedenti per le filiere zootecniche. Ci sono le possibilità per dare risposte concrete ed è inaccettabile che con gli aumenti che abbiamo avuto ancora oggi il latte venga pagato 38 centesimi, ben al di sotto dei costi rilevati dal ministero dell’agricoltura, il quale semplicemente ci dice che, per coprire i costi di produzione, un litro di latte alle imprese agricole dovrebbe essere pagato 46 centesimi. È evidente e si capisce con facilità che il gap e la differenza che oggi c’è nel prezzo mette nella condizione decine di migliaia di agricoltori e imprenditori zootecnici di non riuscire a far fronte a quelli che sono i loro impegni economici.”

Così Ettore Prandini nel corso della manifestazione Coldiretti, scesa in piazza per chiedere interventi immediati per l’agroalimentare Made in Italy e difendere l’economia, il lavoro ed il territorio, contro speculazioni e rincari.

“Servono delle risposte concrete, gli strumenti e le possibilità ci sono. Occorre recuperare quello che è il maggior gettito avendo aumentato i prezzi sul consumo e quindi, avendo un introito maggiore, ripartirlo all’interno della filiera partendo dalle aziende agricole.

Sul caro energia, dobbiamo stanziare immediatamente il miliardo e mezzo di euro a disposizione sul fotovoltaico, non soltanto per fare energia pulita ma anche per abbassare drasticamente i costi in aumento per i nostri agricoltori.”