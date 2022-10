Coldiretti, Tajani: Finanza sostenga economia reale, non il contrario. No distruggere Agroalimentare, rivedere Pac

"Timmermans ha una visione ideologica dell'ambiente. Noi diciamo invece che la Coldiretti e l'agricoltura sono i miglior difensori dell'ambiente. Non si può pensare di fare politica ambientale pensando di distruggere il settore Primario e l'agroalimentare. E' una sciocchezza abissale". Così Antonio Tajani nel suo intervento al villaggio Coldiretti ribadendo la necessità di puntare sull'economia reale per superare la crisi e di "rivedere la Pac, scritta in un momento diverso rispetto a quanto sta accadendo e stiamo vivendo in questi mesi".

Per quanto riguarda la siccità, "occorre creare piccoli bacini che di inverno possono anche trasformarsi in micro centrali idroelettriche".

Per quanto riguarda invece i fitofarmaci Tajani spiega che "occorre separare gli Ogm dalle tecnologie di evoluzione assistita. Cosa che potrebbe anche rendere meno necessari i fitofarmaci stessi".

"Serve una strategia, una visione per il futuro di come dovrà essere l'Italia per i prossimi 20 o 30 anni. Occorre avere una visione di un'Italia di domani ma anche di un'Europa di domani", prosegue.

Il già presidente del Parlamento Ue prosegue poi ricordando come la Germania paghi meno l'energia di quanto la paghi l'Italia. "Ma la soluzione non si trova attraverso misure nazionali, occorre una visione complessiva. Il rischio è di mettere in difficoltà tutto il sistema Ue".

E infine chiude: non deve essere l'economia reale a sostenere la Finanza, come sta accadendo ora. Ma deve essere la Finanza a sostenere l'economia reale".