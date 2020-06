COMAGRI CAMERA, INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA. LE DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO L’ABBATE

-Sulla crisi della filiera lattiero casearia.

Nel settore lattiero caseario gli interventi previsti a sostegno del mercato sono stati necessariamente di carattere generale, interessando anche le microfiliere.

Il ministero ha recepito la normativa comunitaria in materia di concessione di un aiuto per l’ammasso privato di formaggi, di burro e di latte scremato in polvere. Inoltre il regolamento ue ha autorizzato gli accordi e le decisioni tra reparti al fine di beneficare la produzione di latte, tuttavia posto che gli interventi comunitari non possono essere sufficienti, il governo ha stanziato ulteriori fondi con il dl rilancio da destinare alle filiera agricole in difficoltà.

-Sull’attività dell’osservatorio nazionale del paesaggio rurale.

Tra gli obiettivi della pac rientra anche la tutela e la valorizzazione dei paesaggi storici e delle pratiche agricole tradizionali. In questa direzione è intervenuto il decreto ministeriale che ha istituito l’osservatorio nazionale del paesaggio rurale al fine di preservare la diversità biologica e culturale e il connesso comparto agroalimentare.

L’osservatorio ha il compito di elaborare strategie e azioni tese a salvaguardare il paesaggio rurale e le conoscenze tradizionali e di valutare le candidature al fine di iscrivere nel registro i siti e le pratiche idonee. Per i paesaggi in attesa di approvazione l’amministrazione ha svolto tutte le analisi sui dossier presentati. A causa della pandemia la riunione decisa dal ministro per valutare i dossier e iscrivere i paesaggi è stata annullata, tuttavia gli uffici del ministero hanno proseguito il lavoro istruendo le nuove richieste pervenute. Nei prossimi giorni ci provvederà ad una nuova convocazione dell’osservatorio.

-Sulla modifica della convenzione tra Agea e i Caa.

Agea in qualità di organismo pagatore si avvale di altri organismi allo scopo delegati, mediante un accordo scritto che ne specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

In tale direzione si colloca la stipula a cadenza triennale della convenzione tra organismo pagatore Agea e gli organismi pagatori regionali esistenti e i centri di assistenza agricola Caa. Al fine di assicurare un adeguato e uniforme livello di servizio dei Caa, gli organismi pagatori possono definire nell’atto della convenzione ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi previsti. Fermo restando che l’organismo pagatore anche in caso di delega resta l’unico responsabile dell’efficace gestione dei fondi, la misura risponde ad una precisa scelta strategica che vuole ricondurre alla diretta responsabilità dei Caa l’esercizio della sola attività correlata al sian. E dall’altro intende assicurare l’innalzamento delle garanzie procedurali a livello equivalente degli apparati pubblici. Occorre poi tenere presente che sulla questione in esame si è già espressa l’autorità garante per la concorrenza e il mercato, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata, lasciando essa inalterata la facoltà dei Caa di avvalersi di collaboratori esterni, salvo per le attività connesse all’utilizzo del sian.

-Su contrasto Xylella.

Sullo stato di attuazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, faccio presente che il decreto interministeriale che attua la norma sopracitata è stata attuata il 6 marzo 2020.

Il Mipaaf ha istituito il comitato di sorveglianza del piano che si è riunito già due volte, analizzando le proposte di attuazione e le diverse misure di intervento del piano. In particolare interventi compensativi per i frantoi oleari con fondi per 35 mln di euro. Si intende poi prevedere il reimpianto con un un numero di piante di olivo pari a quelle rimosse.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-