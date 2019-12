COMAGRI CAMERA, INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA. LE DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO L’ABBATE

-Su iniziative a tutela settore vitivinicolo.

Nell’interesse dei nostri prodotti diverse iniziative sono state assunte. La lista dei dazi colpisce settori sensibili per l’export di diversi paesi ue, e per quanto ci riguarda i prodotti maggiormente colpiti sono formaggi, liquori e le carni lavorate di maiale. Sono invece esclusi i vini.

Il totale complessivo dell’export italiano delle voci doganali colpito dai dazi aggiuntivi è stato nel 2018 pari a 468,5 milioni di dollari, a cui il dazio aggiuntivo al 25% genera un dazio addizionale pari a 117,2 milioni di dollari.

Sul settore vitivinicolo il ministero è intervenuto presso l’istituzione europea ai fini di ottenere provvedimenti per rendere flessibili l’utilizzo di alcune misure inserite nel psn vitivinicolo, e in particolare la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.

Alle richieste dell’Italia e degli altri paesi membri, la commissione ha dato seguito predisponendo tre proposte di regolamento, consentendo ai beneficiari dei contributi di apportare modifiche ai progetti di promozione approvati, nonché di realizzare progetti di promozione per un periodo superiore ai cinque anni per ciascun paese terzo, superando così l’attuale limite.

Inoltre viene consentito l’aumento della percentuale di contribuzione dell’Unione europea, portandola dall’attuale 50% al 60%, riducendo la partecipazione finanziaria dell’impresa al 40% delle spese effettivamente sostenute.

L’Italia ha inoltre chiesto di estendere l’applicabilità dei tre regolamenti a tutti i vini e non solo a quelli fermi.

-Su azioni di contrasto alla cimice asiatica.

Risulta fondamentale in primo luogo l’attività di monitoraggio mirata nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture. Così come è importante ricordare che il successo nel contrasto al parassita non è garantito dall’esclusivo utilizzo con trattamenti chimici.

Il seno al comitato fitosanitario nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte a contrastare i danni da cimice asiatica, che si sostanziano in attività di divulgazione e monitoraggio a cura dei sistemi fitosanitari delle regioni. In particolare il centro ricerca difesa e certificazione è stato identificato come istituto di supporto per gli aspetti scientifici e nel contempo sono state avviate sperimentazioni in campo e laboratorio.

Impossibile risulta agire in inverno nei siti di svernamento prediletti dall’insetto, che riguardano anche gli abitati urbani, a causa dell’alta tossicità degli insetticidi necessari.

Le sperimentazioni avviate verranno periodicamente valutate al fine di monitorare costantemente l’evoluzione della problematica e approvare le specifiche misure.

Sono stati avviati inoltre studi dedicati per porre in essere interventi con antagonisti naturali del parassita. Il ministero ha, previa acquisizione delle necessarie certificazioni di legge, autorizzato il crea ad introdurre in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio la specie ritenuta a livello mondiale più efficace, la cosiddetta vespa samurai. A tal riguardo è stato pubblicato il dpr che modifica l’articolo 12 del decreto 357/1997 che sanciva il divieto tassativo per l’immissione di specie esotiche.

-Su adozione nutriscore nell’etichettatura dei prodotti agroalimentari.

L’applicazione del nutriscore francese potrebbe produrre effetti discriminatori soprattutto su quei prodotti italiani riconosciuti a livello europeo come patrimonio nazionale, Dop, igp e stg, che devono mantenere determinati tenori di nutrienti.

Da sempre l’Italia promuove la dieta mediterranea, e che l’unesco ha dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità. Per tanto vogliamo raggiungere un sistema comune di etichettatura nutrizionale chiara e comprensibile, realmente informativa e non discriminatoria del Made in Italy.

In Italia si sta completando la sperimentazione di un sistema a batteria che riporta per il consumatore in uno specifico box le varie indicazioni quantitative della percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale.

Fondamentale, ritiene il ministero in accordo con gli studi scientifici, è la totalità della dieta e non il singolo alimento, evitando dunque di classificare gli alimenti in buoni e cattivi.

Chiederemo alla commissione europea di rendere più forte la legge europea sull’etichettatura, obiettivo su cui lavoreremo in vista della nuova strategia di crescita dell’Europa presentata a Bruxelles.

Il regolamento 775 del 2018 e la scelta di un regime facoltativo di etichettatura ci trova del tutto contrari.

-Su iniziative a tutela comparto uva da tavola.

Il ministero ha già promosso iniziativa a contrasto delle pratiche sleali e distorsive come le aste a doppio ribasso. È stato firmato inoltre un patto di impegno con federdistribuzione e Conad per promuovere attraverso codice etico pratiche commerciali leali lungo l’intera filiera agroalimentare. Nello specifico le organizzazioni della grande distribuzione di sono impegnate a non fare più ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso. In particolare vengono definite linee guida e impegni nell’acquisto di prodotti agroalimentari da parte della gdo anche per favorire l’adesione volontaria delle imprese agricole alla rete del lavoro agricolo di qualità.

Per rafforzare i rapporti nelle filiere il ministero sta investendo oltre 500 milioni di euro nei contratti di filiera, uno strumento che favorisce gli investimenti e rende più strutturali i rapporti tra agricoltore e mondo della trasformazione. Allo stesso modo si lavora sulla trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso le Cun.

Si lavora al contempo con Ismea per garantire l’effettivo divieto della vendita di prodotti agroalimentari a prezzi inferiori rispetto a quelli di produzione.

