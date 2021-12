Comagri Report, Frascarelli (Ismea): Gestione del rischio strumento fondamentale. Bruxelles ci ascolta se presentiamo proposte serie e coerenti

Questo strumento permette di raggiungere un obiettivo importante ovvero quello di rendere obbligatoria l’assicurazione. O meglio, non possiamo rendere obbligatoria l’assicurazione ma col fondo mutualistico consentiamo di avere una copertura a tutti gli agricoltori per le tre avversità catastrofali (gelo, siccità e alluvione). In questo modo tutti gli agricoltori italiani conosceranno il tema del trasferimento del rischio. Il ministro ha affidato ad Ismea il ruolo promotore di questo fondo mutualistico, lo ringrazio per la stima ma sono anche molto preoccupato perché come tutte le cose nuove c’è il rischio di fare qualche errore. È uno strumento nuovo che non esiste in Europa e in Italia, lavoreremo però al meglio col contributori di tutti. Con la legge di bilancio avremo la possibilità di iniziare a costituire nel 2022 il fondo mutualistico e sperimentare così questo strumento.”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK