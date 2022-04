Comagri Senato, Frascarelli (Ismea): Ue pienamente autosufficiente, nessun rischio per la nostra alimentazione. Latte, produzione +9% sul 2015

“C’è la necessità e l’opportunità di avere dati aggiornati sia per le istituzione che per le imprese sulla situazione dei mercati. La trasparenza del mercato è fondamentale. Sono 3 milioni i dati rilevati ed elaborati da Ismea ogni anno, con 120 rapporti pubblicati ogni anno.

Abbiamo avuto un periodo tra 2016-2020 di prezzi bassi per tutte le commodity, con la pandemia c’è stata una ulteriore depressione dei mercati. All’uscita della pandemia c’è stata una forte ripresa e i prezzi hanno cominciato a salire già da giugno 2021. A febbraio 2022 in una situazione di prezzi che si stavano riprendendo abbiamo avuto una tempesta perfetta con il conflitto russo ucraino che ha portato uno squilibrio e l’impennata dei prezzi”.

Così in audizione in Comagri Senato Angelo Frascarelli, presidente ISMEA, sulle iniziative promosse dall'Istituto contro l'aumento dei costi delle materie prime e per contrastare gli effetti del Covid-19.

“Questo ha portato una crescita di consapevolezza sull’importanza dell’agricoltura e degli approvvigionamenti, ma anche una grossa preoccupazione sulla debolezza di italia e Ue su questi temi. Una preoccupazione però da ridimensionare perché l’Ue è esportatrice netta e 60 anni di Pac hanno portato l’Europa ad essere più che autosufficiente. Difficoltà le abbiamo sul grano duro su cui ci manca un 12% e sul mais il 15% ma siamo abbondantemente eccedentari su grano tenero e altre produzioni. Ci mancano però tante proteine vegetali, siamo largamente deficitari.

La difficoltà sull’aumento dei prezzi è durata solo un periodo limitato e non è dovuta alla Russia e all’Ucraina, ma dall’atteggiamento di ritenzione dell’Ungheria. Una situazione che però si è risolta rapidamente. In Ue abbiamo prodotti a sufficienza per il nostro fabbisogno.

Non ci sono dunque rischi per la nostra alimentazione.

I prezzi sono aumentati perché il mercato è globale e crescendo in tutto il mondo i costi sono aumentati di conseguenza anche nel nostro paese. I principali fornitori di grano tenero per l’Italia sono l’Ungheria, la Francia, l’Austria, la Germania e la Croazia. Solo in sesta posizione abbiamo l’Ucraina.

Sui prezzi alla produzione e prezzi al consumo legati alla filiera del pane. Non dobbiamo dimenticare che su un pane che costa di media 3,28 euro al chilogrammo il costo del grano pesa per 0,36 centesimi. Quindi anche se il prezzo del grano dovesse raddoppiare porterebbe il prezzo del pane da 3,28 a 3,70 euro, l’incidenza dunque è abbastanza limitata. Questa però è anche una brutta notizia perché fa capire quanto l’agricoltura nella filiera conta veramente poco.

Dobbiamo però sempre porre l’attenzione al fatto di avere approvvigionamenti adeguati e strategici, in Italia però in questi anni ciò non è avvenuto. Questa situazione è adesso cambiata, spingendo le imprese a fare stoccaggio e gestire meglio il rischio.

C’è stato poi un aumento impressionante dei costi sui prodotti energetici: petrolio +69%, gas naturale +397%, fertilizzanti +111%. Sono dunque aumentati i prezzi dei prodotti agricoli, specialmente i cereali. L’aumento dei costi delle coltivazioni rispetto al 2019-2020 fa registrare un aumento tra il 15% e il 20%, ma è destinato ad aumentare. Nella zootecnia siamo ad un aumento del 13%, ma sta continuando a crescere e l’incidenza sul settore è molto più alta.

Come Ismea abbiamo messo in campo una metodologia di rilevazione dei costi di produzione. Molte regioni ci chiedono adesso questi dati perché è cresciuta molto l’attenzione, proprio come elemento per poter poi evidenziare un equo comportamento lungo la filiera.

Sul latte i costi di produzione sono ancora in aumento, per un periodo abbastanza lungo i prezzi di mercato non hanno recepito questo aumento dei costi di produzione ma adesso le cose vanno un poco meglio. Sottolineo una notizia positiva, ovvero che l’Italia è passata per il latte da 10,6 mln tonnellate nel 2015 a ben 13 mln tonnellate nel 2021, un vero miracolo economico questo incremento della produzione e dell’offerta.

Preoccupa però che le imprese nonostante questo aumento non riescano a fare reddito. I prezzi di mercato del latte stanno però aumentando e questa è la migliore garanzia per le imprese di poter riequilibrare il rapporto tra ricavi e costi.”