Comagri Senato, Rotundo (Confagricoltura): disegno di legge sugli insetti serve a tutelare anche l’agricoltura

"Il Disegno di legge affronta il tema degli insetti in generale. Fino ad oggi le varie normative si erano dedicati agli impollinatori. Emerge invece l'allarme degli ultimi anni sul ruolo degli insetti, tra cui lo sviluppo dell'agricoltura e gli equilibri ecosistemici, soprattutto nella catena alimentare. Sulle cause possiamo risalire ai cambiamenti climatici, alla destinazione dei suoli con l'antropizzazione e all'inquinamento ambientale. Un prima osservazione è che negli ultimi 3 anni c'è stata un'evoluzione delle strategia italiane e internazionali, per questo il disegno di legge va valutato con attenzione, in particolare alla luce del Farm To Fork e della Pac. C'è stato poi il cambiamento legato al Covid e quella attuale causata dalla guerra in Ucraina.

Sull'art.1 occorre dare un ruolo importante al Mipaaf, oltre che al ministero della Transizione ecologica. Per l'art.2 mi soffermo su tre temi: la ricerca: si sta facendo molto in Italia e Europa sugli impollinatori per la raccolta dei dati, manca una strategia complessiva sul declino degli insetti. C'è poi la collaborazione a livello internazionale, perché questo problema coinvolge tutto il pianeta. C'è poi il tema della conoscenza: va fatto capire il ruolo positivo degli insetti attraverso l'informazione. C'è poi la promozione e sostegno: c'è la necessità di dare spazio ai temi ecosistemici. L'Italia è partita in anticipo, ma non abbiamo applicato ancora l'articolo 72. La Comissione Europea ha pubblicato la nota sul carbon farming, al cui interno è previsto il rimboschimento e riforestazione, anche nei terreni agricoli e soprattutto obiettivi di agricoltura conservativa. C'è la questione degli habitat: dobbiamo lavorare sulle infrastrutture verdi, integrando le aree urbane, quelle interurbane e la parte agricola. Nelle aree protette l'Italia è all'avanguardia, con il 21% di territorio coperto, ma abbiamo nel 2030 l'obiettivo di raggiungere il 30%. C'è da verificare una serie di strategie per arrivare all'obiettivo dell'equilibrio con il capitale naturale: tra agricolture e foreste siamo al 70% di rapporto. Gli obiettivi inseriti negli ecoschemi possono dare già delle risposte, attraverso il concetto di piantuamazione tra gli interseminativi per aiutare gli impollinatori. Sui prodotti fitosanitari abbiamo già indicazioni importanti, tra cui il attendiamo il nuovo piano nazionale, che vede proprio la tutela degli insetti in generale".

Così Donato Rotundo, responsabile Area Ambiente e Territorio presso Confagricoltura, durante l'audizione alla Commissione agricoltura Senato sul ddl 1254, per la delega al governo in materia di protezione degli insetti a livelli nazionale.