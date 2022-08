Comagri, Vallardi: “Commissione Senato convocata domani 31 agosto per il Dl Aiuti Bis. Gallinella: “Entro il 13 ultima convocazione alla Camera”

Dopo la pausa estiva il Parlamento torna a lavorare per gli ultimi scorci di legislatura. Il Senatore Giampaolo Vallardi, presidente Comagri Senato, ha confermato la convocazione per domani: "Il 31 agosto alle 12 la Nona Commissione si riunirà per la Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica e politiche sociali e industriali".

La Camera dei Deputati attenderà il passaggio al Senato, prima di riprendere i lavori, come confermato ad Agricolae dall'onorevole Filippo Gallinella, presidente della Comagri Camera: "Ad oggi non è prevista alcuna convocazione, dobbiamo attendere il Senato, ma ci riuniremo, per l'ultima volta in questa legislatura, entro il 13 settembre".