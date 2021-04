Biotecnologie, Commissione Ue: nuove tecniche genomiche possono contribuire a sistemi alimentari sostenibili e in linea con Farm to Fork e Green Deal

La Commissione europea ha pubblicato oggi, su richiesta del Consiglio, uno studio sulle nuove tecniche genomiche (NGT). Lo studio mostra che le NGT, che sono tecniche per alterare il genoma di un organismo, hanno il potenziale per contribuire ad un sistema alimentare più sostenibile, come parte degli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia Farm to Fork.

Allo stesso tempo, lo studio rileva che l'attuale legislazione sugli OGM, adottata nel 2001, non è adatta allo scopo per queste tecnologie innovative. La Commissione inizierà ora un processo di consultazione ampio e aperto per discutere la progettazione di un nuovo quadro giuridico per queste biotecnologie.

Il commissario per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha detto: "Lo studio che pubblichiamo oggi conclude che le nuove tecniche genomiche possono promuovere la sostenibilità della produzione agricola, in linea con gli obiettivi della nostra strategia Farm to Fork. Con la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente come principio guida, ora è il momento di avere un dialogo aperto con i cittadini, gli Stati membri e il Parlamento europeo per decidere insieme la strada da seguire per l'uso di queste biotecnologie nell'UE."

Le NGT si stanno sviluppando rapidamente in molte parti del mondo

Le NGT, che possono essere definite come tutte le tecniche per alterare il genoma di un organismo sviluppate dopo il 2001 (quando è stata adottata la legislazione dell'UE sugli OGM), si sono rapidamente sviluppate negli ultimi due decenni in molte parti del mondo, con alcune applicazioni già sul mercato di alcuni partner commerciali dell'UE.

I principali risultati dello studio sono:

I prodotti NGT hanno il potenziale per contribuire a sistemi alimentari sostenibili con piante più resistenti alle malattie, alle condizioni ambientali e agli effetti del cambiamento climatico. Inoltre, i prodotti possono beneficiare di qualità nutrizionali più elevate, come un contenuto di acidi grassi più sano, e una minore necessità di input agricoli come i pesticidi;

Contribuendo agli obiettivi dell'UE di innovazione e sostenibilità dei sistemi alimentari, così come un'economia più competitiva, le NGT possono avere benefici per molti settori delle nostre società;

Allo stesso tempo, lo studio ha anche analizzato le preoccupazioni associate ai prodotti NGT e alle loro applicazioni attuali e future. Le preoccupazioni includevano la possibile sicurezza e l'impatto ambientale, per esempio, sulla biodiversità, la coesistenza con l'agricoltura biologica e senza OGM, così come l'etichettatura;

Le NGT sono un insieme molto vario di tecniche e possono raggiungere risultati diversi, con alcuni prodotti vegetali prodotti dalle NGT che sono sicuri quanto le piante allevate in modo convenzionale per la salute umana e animale e per l'ambiente;

Lo studio rileva che ci sono forti indicazioni che l'attuale legislazione sugli OGM del 2001 non è adatta allo scopo per alcune NGT e i loro prodotti, e che ha bisogno di essere adattata al progresso scientifico e tecnologico.

I prossimi passi

Lo studio sarà discusso con i ministri dell'UE al Consiglio Agricoltura e Pesca di maggio. La Commissione discuterà anche i suoi risultati con il Parlamento europeo e con tutte le parti interessate.

Nei prossimi mesi sarà effettuata una valutazione d'impatto, compresa una consultazione pubblica, per esplorare le opzioni politiche riguardanti la regolamentazione delle piante derivate da alcune NGT.

Background

Lo studio è stato preparato a seguito di una richiesta del Consiglio dell'Unione europea che, l'8 novembre 2019, ha chiesto alla Commissione di effettuare "uno studio alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 concernente lo status delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione."

Lo studio è stato condotto dalla Commissione e informato da pareri di esperti e da contributi delle autorità competenti degli Stati membri e delle parti interessate a livello di UE attraverso consultazioni mirate.

Un'ampia gamma di partecipanti è stata coinvolta nella consultazione che ha preceduto la preparazione della relazione. Tutti i contributi sono pubblicati.

Ulteriori informazioni

Lo studio completo, la lettera della Commissione al Consiglio che trasmette lo studio e delinea il seguito politico, così come le domande e le risposte sono disponibili qui.