Condizionalità sociale, tutto pronto per parere Parlamento. Al vaglio Camera: il decreto e la relazione

Manca solo il parere del Parlamento e poi il decreto legislativo che stabilisce le sanzioni da applicare ai beneficiari della Pac che non rispettano le norme sulla condizionalità sociale sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per essere applicato a partire dal pagamento dei contributi 2023.

Il provvedimento stabilisce anche le sanzioni per altre inadempienze commesse dagli agricoltori beneficiari degli interventi di Sviluppo rurale, per quanto riguarda i premi a superficie ed a capo animale e per le anomalie o difformità relative ai pagamenti diretti, comprensivo della novità degli ecoschemi.

Sicuramente la novità principale del provvedimento riguarda la sezione dedicata alle sanzioni per la violazione delle regole sulla condizionalità sociale in virtù delle quali, gli agricoltori che disattendono le disposizioni sui contratti di lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori subiscono una decurtazione dei contributi, calcolati in base alla gravità, la portata, e alla reiterazione dell'infrazione.

Per i casi più gravi si può arrivare a percentuali di taglio del 15 per cento. Il decreto introduce un meccanismo che consente all'agricoltore di abbattere la sanzione qualora, dopo la contestazione da parte delle autorità competenti, rimediano alle anomalie segnalate secondo i tempi e le modalità indicate.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto bollinato, la relazione e il link della Camera:

DECRETO BOLLINATO SU CONDIZIONALITA SOCIALE

RELAZIONE CONDIZIONALITA SOCIALE

https://www.camera.it/leg19/682?atto=018&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio