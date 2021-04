Confagricoltura Brescia, Garbelli: Trascorso anno difficile ma da agricoltori voglia di fare impresa. Ora investire in agricoltura 4.0 e rafforzare la filiera

“Abbiamo voluto tenere, nonostante la difficile situazione pandemica, la cadenza annuale della presentazione dei dati, questo perché il volume è un punto di riferimento per il settore e riesce a fare una lettura completa di quanto successo.

Così Giovanni Garbelli, presidente di Confagricoltura Brescia, nel corso della presentazione del volume “Conoscere l’agricoltura” contenente i dati dell'annata agraria 2020 nel Bresciano.

“L’annata 2020 vede, chiaramente, un calo del valore della produzione del 4%, si tratta del primo anno dove registriamo una inversione di rotta, basata principalmente dalla criticità del settore zootecnico. Si nota invece un aumento delle produzioni vegetali grazie alla buona annata meteorologica” prosegue.

Entrando nello specifico osserviamo in alcuni comparti un aumento della produzione, come quello del latte bovino con un +5% e oltre 15 mln di quintale, ciò nonostante il comparto chiude con un -2% dovuto al calo del prezzo che non compensa la maggiore produzione. Negativo anche il comparto suinicolo con -9%, avicolo -7% e bovino da carne con -6%.

Segnali positivi riguardano invece tutti i comparti vegetali, con mais e soia che registrano +11% e 9% ma anche olivicoltura e uva. Le buone produzioni non si sono però contrapposte ai dati negativi delle cantine e dei frantoi, con vendite appunto in calo di uva e olio.

C’è inoltre tutta la parte della montagna che a seguito della pandemia è risultata fortemente penalizzata nel turismo di prossimità” sottolinea il presidente di Confagricoltura Brescia.

Osserviamo infine come l’iscrizione alla camera di commercio delle aziende nel 2020 seguano un trand negativo, con oltre 120 aziende in meno all’anno passato. Diminuiscono anche gli addetti.

Questi sono alcuni dei dati che fanno una fotografia dell’agricoltura bresciana. Le aspettative sono positive in prospettiva ma abbiamo vissuto un anno di forte incertezza. In una prima fase sono stati distribuiti contributi a pioggia che non hanno però dato i benefici sperati. Ora invece si percorre la strada, come auspicavamo, di iniziative più mirate per supportare la voglia di fare impresa del settore. Infatti nonostante la pandemia il 2020 è stato un anno contraddistinto dalla voglia di costruire per gli agricoltori, c’è voglia di fare imprese. Ora sarà fondamentale investire in agricoltura 4.0 e rafforzare la filiera lavorando sull’aggregazione dell’offerta, così da aumentare la competitività delle nostre aziende e migliorare la redditività.

L’agricoltura è il motore trainante dell’economia e della ripresa del nostro paese, oltre che della socialità, per questi motivi riteniamo che il settore avrà prospettive ottime nell’immediato futuro” dichiara Garbelli.

“Speriamo inoltre di proseguire l’importante percorso iniziato da Confagricoltura, ovvero il processo di intensificazione sostenibile. In questa ottica prevediamo di focalizzare l’attenzione sulla transizione digitale e sugli strumenti 4.0 per aiutare le imprese. Inevitabile poi la centralità di una data, quella del 30 aprile, quando la Commissione Ue chiarirà i dubbi sul miglioramento genetico, così da poter fornire strumenti utili e sicuri come l’ingegneria genetica ai nostri agricoltori.

È poi iniziata la fase transitoria della pac, e la discussione entrerà nel vivo in questo periodo” conclude.

