Confagricoltura Donna, Oddi Baglioni: imprenditrici agricole giovani, acculturate e innovative – VIDEOINTERVISTA

"Siamo a 10 anni di Confagricoltura donna e volgiamo dare un'immagine, spiegare alla gente chi sono le imprenditrici agricole, perché l'immagine che si è formata di questa donna non corrisponde alla realtà. Le imprenditori AGRICOLAE sono giovani, acculturate e innovative e oggi mostriamo alcuni esempi di queste persone e andare avanti nel nostro sentiero".

Così ad AGRICOLAE Alessandra Oddi Baglioni, Presidente Confagricoltura Donna, in occasione dell'evento organizzato alla Camera dei deputati per i 10 anni di Confagricoltura Donna.

"Purtroppo non sono tutte rose e fiori, l'agricoltura a grandissimo problemi, non ultimo quello della guerra e dell'approvvigionamento delle materie prime. L'approccio di genere è importante: le aziende hanno tutte problemi, Ma una donna in più ha anche i problemi che derivano dalla cura. Prendiamo ad esempio la questione della banda larga. Chi non raggiungeva la linea veloce ha avuto problemi nella gestione dell'impresa, ma anche per la gestione della Dad. Ci siamo lamentati dei bambini che erano tutto il giorno davanti al video, ma pensiamo a chi a questo video non riusciva a collegarsi. Una giovane imprenditrice dopo aver lavorato tutto il giorno, la sera si è dovuta trasformare anche in maestra. Vogliamo che tutto questo migliori e che il mondo dell'impresa si renda conto che la parte femminile esiste. Recentemente il nuovo fondo di aiuti per l'impresa femminile, non ha tenuto conto del mondo della produzione e vogliamo che tutto questo non succeda più", conclude la presidente.