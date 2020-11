Confagricoltura E.Romagna: In crisi 10.000 aziende del comparto vino e agriturismo

«L’inserimento dell’Emilia-Romagna nella cosiddetta zona gialla, a minor rischio, non deve far calare l’attenzione sul settore agricolo regionale. Servono fondi e stanziamenti aggiuntivi per contenere gli effetti negativi delle nuove misure anti Covid-19 in vigore fino al 3 dicembre . E soprattutto devono arrivare in fretta». Lo dice il presidente regionale di Confagricoltura, Marcello Bonvicini , che rilancia, in chiave locale, la richiesta di ulteriori risorse finanziarie contenuta nella lettera inviata al commissario Ue all’agricoltura e sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, dal presidente nazionale dell’organizzazione agricola, Massimiliano Giansanti , dove si sollecita anche un significativo aumento dei massimali per la concessione degli aiuti pubblici nell’ambito del regime straordinario varato dalla Commissione.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK