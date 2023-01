Confagricoltura, Lollobrigida: In Ue ogni Stato fa i propri interessi. Irlanda con etichetta vuole chiudere il mercato, una oscenità dire che il vino fa male

“Ogni nazione in Europa fa gli interessi della sua nazione e del suo popolo. Dobbiamo dirlo con chiarezza, ci hanno raccontato che in Europa pensavano a noi ma non è così. La Francia fa gli interessi della Francia, la Germania fa i suoi e così via. Adesso abbiamo un governo in Italia che cerca di fare gli interessi degli italiani nel quadro europeo e di rafforzamento dell’Ue, senza però essere noi quelli che ogni volta pagano dazio e sacrificano le proprie produzioni. L’Irlanda vuole mettere l’etichetta per chiudere il mercato, questa è la ragione per cui scrive una oscenità come il vino fa male. Sono gli eccessi che fanno male, anche quello d’acqua. Stigmatizzare l’uso del vino significa chiudere il mercato. Per questo con Spagna e Francia stiamo lavorando ad un documento comune che contesti questo modello. E lo stiamo facendo anche nei rapporti bilaterali con ogni singola nazione.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso della premiazione dei vincitori del bando Coltiviamo Agricoltura Sociale di Confagricoltura.