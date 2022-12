Confagricoltura, Meloni: agroalimentare al centro azione di Governo. Difendere il nostro sistema. No a cibo artificiale, rivedere limiti agrofarmaci

"Il settore agroalimentare è al centro dell'azione di questo Governo, e noi vogliamo guardare a questo comparto come sistema di tutela e crescita di quell'insieme di abilità di produzione di qualità e di valori che si identificano nelle tradizione, nei metodi di lavorazione e nei territorio rurali della nostra nazione".

Così Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in un messaggio all'assemblea nazionale di Confagricoltura in svolgimento a Roma.

"Sono elementi del nostro asset strategico e del nostro saper fare. Si è parlato della ridenominazione del Ministero dell'agricoltura: non è una decisione simbolica, ma sostanziale. Vogliamo difendere il nostro sistema agroalimentare e tutelare i consumatori assicurando cibo per tutti e di qualità.

Il Governo ha stanziato 100 milioni per la sovranità alimentare, il potenziamento dell'approvvigionamento delle materie prime e al rafforzamento della filiera. Il sistema ha mostrato di saper affrontare la crisi, ma non può essere lasciato sola. Per questo abbiamo confermando il credito d'imposta del 20% per il carburante, ma crediamo che le imprese vadano aiutate verso la modernizzazione, che deve viaggiare accanto al concetto di tradizione.

Abbiamo stanziato 225 milioni per l'innovazione dei processi, ma sosteniamo anche il ricambio generazionale con zero contributi per i primi 24 mesi per gli under 40 che aprono una impresa. Vogliamo stabilizzare il reddito degli agricoltori e avvantaggiare le aree rurali intermedie e quelle con difficoltà di sviluppo, quelli a maggiore sofferenza.

Inoltre ci impegneremo per garantire situazioni di lavoro sempre più dignitose, contrastare i fenomeno di sfruttamento. Siamo sinonimo di eccellenza e qualità, quindi dovremo contrastare in qualsiasi sede qualsiasi tentativo di omologazione e altri sistemi come il Nutriscore. Per ora è stato accantonato in UE, ma continueremo a vigilare. Allo stesso tempo vogliamo lavorare per costruire altri strumenti per garantire i consumatori informazioni corrette.

Contrasteremo in ogni sede il cibo artificiale, che vuole spezzare il legame millenario tra prodotti agricoli e territori. La nuova PAC vale 37 miliardi di euro per il nostro paese, ora ci impegneremo per la sburocratizzazione e sostegno alla filiera. il PNRR dovrà essere più aederente alle esigenze del comparto, a partire dal rinnovamento del parco macchine esistente, ma vogliamo rimodulare anche i limiti agli agrofarmaci, così da evitare approvvigiovamento da paesi che non rispettano le nostre stesse regole.

Abbiamo altre questione da affrontare, come la siccità, per questo vogliamo mettere a sistema risorse in capo a diversi ministeri così da realizzare una unica strategia nazionale. Intanto dobbiamo innalzare la capacità di stoccaggio delle acque piovane, ferma all'11%. Dobbiamo lavorare su un reticolo di piccoli invasi locali e aziendali, perché una corretta gestione delle acque e dei territori rurali consente di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico", conclude la Meloni.