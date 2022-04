Confagricoltura, nasce l’associazione Contoterzisti Viterbo-Rieti. Presidente Vittorio Lopez

L’iniziativa, lanciata dal presidente dell’Unione Nazionale Contoterzisti - UNCAI Aproniano Tassinari, è stata concretizzata dal coordinatore Fabrizio Canesi e dal direttore tecnico Roberto Scozzoli. Hanno inoltre dato lustro all’incontro la presenza del delegato di Giunta nazionale di Confagricoltura Donato Rossi e il direttore organizzativo della stessa Luca Ginestrini.

“Il progetto, sin dai suoi albori, e così sarà anche per il futuro, non contempla esclusi”, fa sapere il presidente Aproniano Tassinari non presente all’incontro: “È nato per unire agricoltori e contoterzisti in un percorso sostenibile per l’agricoltura e per la comunità, e resterà sempre aperto a chiunque vorrà aderirvi, a tutti gli agromeccanici di Rieti e Viterbo, non solo a quanti presenti oggi, che condividono e si riconoscono nella necessità di costruire una realtà aggregante, realmente rappresentativa e credibile, che abbia come nucleo centrale la partecipazione attiva degli agromeccanici professionali del territorio”.

“Con Contoterzisti Viterbo-Rieti puntiamo a individuare prassi condivise a beneficio di agricoltori, contoterzisti e comunità. Non mancherà un’attenzione ai contenuti di una cultura agromeccanica che si vuole diffondere come requisito di credibilità professionale tra coloro che esercitano, con quotidiana assiduità, questo difficile mestiere. In sintesi a muovere l’interesse di ogni singolo aderente all'associazione deve essere, e deve restare, l’amore per la professione di agromeccanico e per l’ambiente. Infine, si perseguirà un lavoro di coordinamento di rete con tutte le associazioni Uncai del Lazio e del Centro Italia”, ha detto il presidente della nuova associazione Vittorio Lopez.