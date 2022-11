Confagricoltura Piacenza, al via il tour di incontri

Durante il mese di novembre riprenderanno, dopo uno stop forzato di due anni, gli incontri con gli associati itineranti sul territorio. In presenza, come da cent’anni a questa parte. I temi che si affronteranno sono quelli d’attualità: eco-schemi e nuova Pac, aspetti giuslavoristici, detrazioni fiscali, innovazione dei servizi dell’associazione e molto altro. A fare il punto della situazione, coordinati dal direttore Marco Casagrande, saranno i funzionari responsabili delle rispettive aree di competenza. Interverranno: il vicedirettore Raffaello Rossi, Susanna Franzini - responsabile dei Servizi Tecnici, Michela Filippi - consulente Fiscale, Ilaria Rosa - responsabile Servizio Paghe e Sindacale. In conclusione interverrà il presidente Filippo Gasparini per condividere le linee e le azioni sindacali e soprattutto per ascoltare le esigenze della base associativa. “Il dialogo con gli associati - commenta Gasparini - non è mai venuto meno neppure nei momenti più difficili di questi ultimi due anni. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per poter mantenere il contatto e la relazione con i territori salda e ancorata sulle necessità delle imprese. Abbiamo compiuto anche lo sforzo di potenziare la nostra rete territoriale implementando gli uffici e aprendo un ufficio sia a Pianello che a Lugagnano con un presidio quasi quotidiano. Il nostro legame, oggi, possiamo dire che è ulteriormente rafforzato e sarà bello potersi incontrare, finalmente di nuovo in presenza, perché se l’aspetto d’informazione e di servizio non è mai venuto meno, quello che ci è mancato è proprio lo scambio umano e la relazione interpersonale. Per questo do l’appuntamento a tutti gli associati invitandoli caldamente a intervenire”.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI SUL TERRITORIO 2022

LUGAGNANO VENERDI’ 11.11.2022 ORE 10,00 SALA COMUNALE - EINAUDI

PIACENZA MERCOLEDI’ 23.11.2022 ORE 10,00 SALA VISCONTI SEDE CONFAGRICOLTURA

C.S. GIOVANNI GIOVEDI’ 24.11.2022 ORE 10,00 CENTRO CULTURALE

MONTICELLI VENERDI’ 25.11.2022 ORE 10,00 BIBLIOTECA COMUNALE

PONTEDELL’OLIO MARTEDI’ 29.11.2022 ORE 10,00 SALA PARROCCHIALE

PIANELLO MERCOLEDI’ 30.11.2022 ORE 10,00 SALA DI RAPPRESENTANZA C/O COMUNE

AGAZZANO GIOVEDI’ 01.12.2022 ORE 10,00 SALA PARROCCHIALE

CORTEMAGGIORE VENERDI’ 02.12.2022 ORE 10,00 SALA BANCA DI PIACENZA

FIORENZUOLA GENNAIO 2023 - DATA IN CORSO DI DEFINIZIONE AUDITORIUM SAN GIOVANNI C/O COMUNE