Confagricoltura, Premio innovazione. Giansanti: Crisi ci impone di ripensare Farm to Fork e Pac. Servono misure emergenziali forti. VIDEOINTERVISTA

“Dobbiamo capire che qui c’è un’emergenza alimentare alle porte legata alle questioni russe e al blocco di Ungheria e Ucraina, questo è bastato per far venire giù tutto il sistema agroalimentare europeo. È allora evidente che abbiamo bisogno di ripensare ad una necessaria politica per la food security in Europa, con nuove risorse economiche e che vada oltre il tema della politica agricola comune. La pac dovrà comunque essere rivista alla luce di queste nuove emergenze, dovremo lavorare ad un sistema di monitoraggio delle produzioni a livello europeo e dovremo riconsiderare anche la Farm to fork, come ha detto lo stesso Macron, perché si prevede una diminuzione della produzione agricola Ue del 13%. Il mondo va in una direzione ma noi in Europa pensiamo a destrutturare l’agricoltura è questo non è più pensabile.”

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine della nuova edizione del Premio innovazione ospitato nella sede di Roma.

“Noi di Confagricoltura sono anni che lavoriamo sull’innovazione, sul progresso e nel porre gli agricoltori come elementi fondamentali dell’economia nazionale. Adesso col recovery plan avremo l’occasione di dare un ulteriore contributo alle rinnovabili. Nella nuova transizione energetica gli agricoltori dovranno essere fondamentali per quanto riguarda i temi dell’elettrificazione e del biometano, per l’abbattimento dei costi energetici delle imprese agricole. Importante è che il governo possa varare nel minor tempo possibile i bandi sulle energie rinnovabili, sperando che non ci siano troppi vincoli che ostacolino la costruzione di questi impianti.

Di fronte alle emergenze che stiamo vivendo ci vogliono misure di emergenza. Pensare di utilizzare solo gli strumenti tradizionali credo che non dia la vera dimensione di quello che l’agricoltura e i consumatori stanno soffrendo. Abbiamo perciò bisogno di misure emergenziali forti, di budget economici seri e di spostare più avanti la definizione della nuova Pac. Dobbiamo riposizionare l’agricoltura europea in un contesto generale di mercato unico.