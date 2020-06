CONFAGRICOLTURA PUGLIA: SOLIDARIETÀ A SINDACO MARUGGIO ALFREDO LONGO

La XIII Commissione Agricoltura, in sede referente, ha proseguito l’esame delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro – rel. Pignatone, M5S). In sede di atti dell’Unione europea, per il parere alla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea […]

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK